Fucile recuerda el hoyito de Valdivia y le toca la oreja a Chile: "No se enojen porque no están entre los grandes"

Jorge Fucile tiene buen genio. El retirado defensor uruguayo repasa los últimos momentos de su carrera con una sonrisa en la boca, incluso al hablar de la selección chilena, contra la que protagonizó un histórico partido en la Copa América 2015.

Fue la ocasión en que el zaguero se comió un hoyito de Jorge Valdivia, una imagen que dio la vuelta al mundo y que hasta hoy se repite, al punto de que la Conmebol lo utilizó para uno de los mensajes de precaución contra el coronavirus.

Si evitas el contacto con los demás, te estarás cuidando ������‍♂. Sigue las recomendaciones de @opsoms y protege a los que más amas. #QuédateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa #CreeEnGrande pic.twitter.com/nOnTetSrrq — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 8, 2020

"Hay algún chileno en la Conmebol, porque me deben pagar los derechos. Hasta la fecha me mandan mensajes desde Chile diciendo 'qué caño te comiste, Fucile'. Ese caño fue bárbaro y Jorge, ya lo conocemos, es un gran jugador", reconoció a Fútbol Joven Chile.

Fucile se pone más allá de las polémicas. "Después te llegan mensajes diciendo 'echaron a Cavani por esto, a ti te expulsaron mal', pero yo digo que Chile salió campeón justamente, fue superior en todo ámbito y luego lo demostró en la final ante Argentina", reflexionó.

Jorge Fucile terminó expulsado en el duelo ante Chile por Copa América 2015 (Agencia Uno)

"Nosotros teníamos que defender nuestra Copa América, éramos los vigentes campeones, y Chile que quería ganar el título, que jugaba de local, a estadio repleto. Entonces sabíamos que iba a ser un partido difícil", recuerda el ex Porto.

"Ellos sabían que nosotros éramos muy buenos para contragolpear. Estábamos confiados en poder ganar y avanzar, pero Chile controló la pelota, nos creamos pocas ocasiones y a medida de que pasaban los minutos nos fuimos agotando", sentencia el uruguayo.

"Con uno menos llegó el gol de Chile y ahí se abrió el partido. Ganaron, pero no te diré que justamente, porque con VAR (Gonzalo) Jara no hubiese estaba en la cancha y a mí no me hubiesen expulsado. Pero ganaron bien", reconoce.

Por eso, toma con pinzas el futuro de Chile para las próximas eliminatorias. "No se enojen, porque no están entre los grandes y se quieren meter ahí dentro. Pero tienen que seguir demostrando y más ahora que tienen jugadores con experiencia", completó.