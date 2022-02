A Francis Cagigao le quedan 10 meses de contrato con la selección chilena y aún no se sabe si sigue: "Si me tengo que ir, me tocará irme"

Al director deportivo nacional de la selección chilena, el español Francis Cagigao, le consultaron este miércoles en rueda de prensa por los 10 meses de contrato que le quedan al frente de todos los niveles de la Roja. El directivo adelantó que sigue trabajando como si fuera un vínculo de por vida porque el cargo, las necesidades y objetivos de los representativos nacionales así lo ameritan.

“Tenga contrato más o menos me tengo que proyectar al futuro porque lógicamente el contrato me dice una cosa y el trabajo me dice otra, entonces igual como dije que me vine contento con la mochila a Chile, y si me toca ir me tocará irme”, dijo Cagigao.

El ibérico agregó que “llevo 35 años en el fútbol profesional y bien. 24 de esos fueron en un mismo club, más 2 años como jugador, pero todos estamos acostumbrados a los cambios en el fútbol. Lo que no puede pasar en la federación chilena es que, si a mí me toca ir, el próximo al que le toque llegar no puede encontrar el panorama que encontré yo, lo que encontró Cagigao. Eso está claro”.

Sobre la misma, el director deportivo de la Roja expuso que “hemos tenido que construir y poner cimientos de cara al futuro. Mi labor, por la que me traen, es para poner cimientos de una federación de fútbol sólida, y creo que vamos en camino, estamos al 70 por ciento de poner todos esos cimientos en tiempo récord con una pandemia y pensando en que las finanzas no son las de la federación de Emiratos…”.

Francis Cagigao sentencia: “entonces sí me tengo que proyectar, aunque me quedara un mes, trabajando como si fuera toda la vida. Y si llega uno nuevo en uno o dos años tendrá que mejorar y progresar más lo que hay. Hoy la federación chilena no está como estaba hace 12 meses, porque hace 12 meses estaba en la UVI (unidad de vigilancia intensiva) y hoy el paciente ya está sano y hasta empezó a hacer deporte”.

Cagigao fue presentado como director deportivo de la selección chilena a mediados de enero de 2021, fichado por Pablo Milad. El español llamó la atención de Quilín por su currículum como delineador de las políticas deportivas del Arsenal de Inglaterra.