Fixture Eliminatorias Qatar 2021 | Revisa el calendario y los próximos partidos en Sudamérica

Estamos próximos a una nueva fecha doble de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este próximo 3 de junio se dará inicio a la séptima y octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

Todo esto tras la postergación de la fecha 5 y 6 de las Clasificatorias de la Conmebol que se jugarían en el mes de marzo recién pasado, y que debido a la negativa de los clubes europeos de prestar a los jugadores sudamericanos para enfrentar sus respectivos encuentros debió suspenderse.

La Selección chilena contará con el debut oficial de su técnico, Martín Lasarte, el uruguayo quien no pudo debutar en marzo y que sí lo hizo en un partido amistoso frente a Bolivia, podrá vivir su primera experiencia de carácter oficial este jueves 3 de junio ante el seleccionado de Argentina de Lionel Messi y Sergio Agüero. Posteriormente se verá nuevamente las caras frente al combinado altiplánico, esta vez por lo puntos.

Otros encuentros importantes de las fechas siete y ocho son los partidos de Uruguay vs Paraguay, Perú vs Colombia, Colombia vs Argentina y Paraguay vs Brasil, entre otros.

Fixture Eliminatorias Qatar 2021



Revisa a continuación, el fixture de las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 7

BOLIVIA Bolivia VENEZUELA Venezuela URUGUAY Uruguay PARAGUAY Paraguay ARGENTINA Argentina CHILE Chile PERÚ Perú COLOMBIA Colombia BRASIL Brasil ECUADOR Ecuador

Zona Horaria: Chile



Fecha 8

ECUADOR Ecuador PERÚ Perú VENEZUELA Venezuela URUGUAY Uruguay COLOMBIA Colombia ARGENTINA Argentina PARAGUAY Paraguay BRASIL Brasil CHILE Chile BOLIVIA Bolivia

Zona Horaria: Chile