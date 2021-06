Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica | ¿En qué lugar está mi selección?

Este jueves arranca la fecha 7 de las Eliminatorias a Qatar 2022, y donde las dos jornadas anteriores serán reprogramadas debido a que no se pudo jugar en marzo por el contexto de pandemia en Europa y Sudamérica.

Pero este día las selecciones están listas para que vuelva a rodar el balón, en la previa de lo que será también otro importante desafío como la Copa América, que con bastante polémica se jugará en Brasil desde mediados de junio.

Chile esta semana tendrá el debut oficial de Martín Lasarte como entrenador de la Roja, quien viene a reemplazar a Reinaldo Rueda en la banca, quien ahora dirigirá en la selección de Colombia. Antecedentes previos a lo que serán varios partidazos estos días, especialmente el encuentro entre Chile y Argentina.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, y en full HD, la fecha doble de la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta de Argentina vs Chile y Chile vs Bolivia junto a nosotros. Además, también podrás ver aquí toda la séptima fecha de Eliminatorias, con los partidos Bolivia vs Venezuela, Uruguay vs Paraguay, Perú vs Colombia y Brasil vs Ecuador.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi).

Sigue AQUÍ EN VIVO el partido de Chile vs Argentina totalmente en vivo, gratis, full HD y en streaming (válido para territorio chileno y con conexión WiFi terrestre).

También puedes INGRESAR AQUÍ y ver el partido de la Roja contra Argentinta totalmente en vivo y en directo por RedGol.cl.

¿Cómo va la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica?