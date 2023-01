Bastián Roco no quedó contento con su marginación de la lista de jugadores que estará presente en el torneo. Su respuesta la hizo con una recordada frase del Loco.

Figura de la Roja Sub 20 responde con Bielsa tras quedar fuera de la nómina para el Sudamericano

Selección chilena sub 20

Después de semanas de misterio y microciclos en Juan Pinto Durán, este sábado la selección chilena entregó la lista de los jugadores citados para el Sudamericano Sub 20. La Roja se prepara para ir a pelear un nuevo torneo en los próximos días y ya tiene a sus 23 guerreros definidos.

El certamen, que se llevará a cabo en Colombia entre el 19 de enero y el 12 de febrero, será una prueba importante para el equipo de todos, que llega lleno de ilusión. Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela son los rivales a vencer por el sueño mundialista.

El Sudamericano Sub 20 ofrece como gran premio la clasificación al Mundial de Indonesia y tres cupos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Como la Roja ya está clasificada al ser organizadora, todos los esfuerzos están puestos en conseguir el boleto a la cita planetaria.

Patricio Ormazábal entregó la convocatoria de 23 jugadores, pero hubo varios ausentes que han dado que hablar. Juan Ignacio Figueroa, Alberto Letelier y Bastián Roco quedaron abajo del avión, aunque este último fue el que dejó, quizás, la respuesta más polémica de todas.

Y es que el jugador de Huachipato, uno de los pocos que suma minutos en Primera División, había sido parte del proceso y estaba ilusionado con emprender el viaje rumbo a Colombia. No obstante, se quedó con las ganas.

Pero una vez se conoció la nómina, el defensor de 19 años no dejaría pasar la oportunidad de dejar un dardo dirigido a la selección. Fue por medio de sus redes sociales que expresó su pena por no poder ser parte del plantel que estará presente en el Sudamericano.

Ahí, dejó una ya recordada y popular frase de Marcelo Bielsa en su etapa en el Olympique de Marsella. "Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Acepten la injusticia, que todo se equilibra la final".

Bastián Roco será uno de los grandes ausentes de la selección chilena sub 20 en su participación en el Sudamericano. Si la decisión fue correcta o no, el tiempo lo dirá. Por ahora, queda claro que al jugador no le gustó nada.

