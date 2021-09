El periodista Fernando Tapia se hizo tendencia en las últimas horas, después de un comentario en Radio Pauta, en el que responsabilizó a Claudio Bravo de la nominación de Gabriel Castellón a la selección chilena, en lugar del colocolino Brayan Cortés.

"Castellón está por el grupo, hay jugadores súper relevantes, entre ellos, Claudio Bravo, que podrían estar empujando esta convocatoria. Es una especulación mía, es una opinión, no me consta", clarificó el comunicador.

Sin embargo, sus palabras llegaron rápidamente al arquero y capitán de la Roja, quien se comunicó con Tapia para pedirle explicaciones. En definitiva, Fernando Agustín advirtió que había cometido un error, y así lo hizo saber este mediodía en la emisión radial.

En vista de la repercusión que tuvo la reproducción de estos dichos por parte de Redgol, compartimos de manera íntegra la declaración hecha por Fernando Tapia, en la que pide disculpas a Bravo y reconoce el error.

La declaración de Fernando Tapia



"Ayer en el programa dije algo, que después me sorprendí de haberlo leído en el sitio Redgol, que ha tenido un montón de repercusiones. Además, el titular es duro porque dice 'grave acusación de Fernando Tapia: Bravo está empujando la convocatoria de Castellón'".

"Evidentemente que esto genera un problema para Bravo, porque estoy haciendo directamente una acusación. Y yo no fui consciente de esto hasta cuando el propio Bravo se comunicó conmigo, ayer a las 3 y media de la tarde más o menos, pidiéndome una aclaración respecto del tema".

"En un gesto que yo valoro, porque perfectamente me pudo haber matado en redes sociales. Lo primero que hace es llamarme internamente, no por teléfono, sino por redes sociales donde nos seguimos mutuamente. Mi primera reacción fue negarlo, porque yo conscientemente no quise decir que Claudio Bravo haya sido poco menos el responsable de la convocatoria de Castellón y por tanto culpable de la ausencia de Brayan Cortés".

"Después leí la publicación de Redgol, a quien también deslindo de responsabilidad, porque efectivamente revisé la grabación y ellos fueron fieles a lo que yo dije. Yo me expresé de muy mala manera".

"Mis expresionas mal formuladas en el comentario de ayer, dieron espacio a que se dijera que yo afirmaba que Claudio Bravo era poco menos el responsable de la convocatoria de Castellón y por tanto responsable de la ausencia de Brayan Cortés".

"Nosotros sí hablamos de las concesiones de Martín Lasarte, de eso no me retracto, lo que sin perjuicio no tiene que ver con este caso puntual. Y por lo tanto, quiero rectificar, aclarar y de paso deslindar de toda responsabilidad al capitán de la selección chilena, que no tengo dudas de que no tiene que ver con esto, y por esto se ha visto involucrado en una polémica de la que me hago absolutamente responsable".

"No es responsabilidad de un sitio en específico. Yo me expresé mal, porque cometí el gravísimo error de mezclar opinión con especulación, que es un céctel siempre muy peligroso para el ejercicio del buen periodismo".

"Me pude quedar callado, pero me parece que es correcto aclararlo y ofrecer públicamente las disculpas del caso al capitán de la selección chilena, a Claudio Bravo, a Gabriel Castellón además, a los auditores de Pauta y a todos los que hayan leído esta publicación en los sitios y que con justa razón han sido lapidarios en este comentario".

"Cometí un error, abandoné la prudencia y reitero que sigo pensando que la convocatoria hecha por Lasarte es lógica y predecible y que la única controversia era la ausencia de jugadores de Colo Colo, con lo que yo incluso estaba en duda".

"En ese juego que hicimos, esta especulación, porque no entendemos por qué está Castellón y no Cortés, dije esto y evidentemente le ha ocasionado un daño a Claudio Bravo, el cual quiero reparar".

"En una transmisión hace muchos años, Claudio Bravo tuvo un comportamiento conmigo del cual se arrepintió. Y tuvo la decencia en su momento de llamarme directamente por teléfono. Corresponde dada la circunstancia y la gravedad del daño que ocasioné, dar esta declaración pública. Esto ya se lo dije a Claudio Bravo y me reitera que no estimemos en llamarlo cuando tengamos una duda".