Faustino Asprilla asegura que Chile juega bien con o sin Reinaldo Rueda aunque pone en duda si la Roja va a Qatar 2022

Se termina la Copa América y las selecciones sudamericanas ya comienzan a pensar en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 donde la Roja tuvo un buen empate ante Argentina en Santiago del Estero, pero tropezó con Bolivia en San Carlos de Apoquindo al también igualar.

La Tercera conversó con Faustino Asprilla, la leyenda colombiana, y el ex delantero de Universidad de Chile tuvo buenos conceptos para la Roja, sin embargo, no se atreve a decir si el combinado nacional va o no a la próxima Copa del Mundo.

"No sé si la federación chilena le habrá hecho un favor a Colombia por dejar libre a Rueda, lo que sí sé es que Chile igual juega bien sin Rueda. Lo que ha mostrado el nuevo técnico (Martín Lasarte), hasta ahora, es muy bueno. Hay que entender que está recién empezando en el cargo, hace poco que conoce los jugadores y hay que darle tiempo", aseguró.

Faustino Asprilla asegura que Chile juega bien con o sin Reinaldo Rueda (Archivo)

Respecto al futuro de Chile en las eliminatorias sudamericanas, el Tino asegura que "el calendario no ayuda mucho a la selección chilena. Tengo entendido que en la última fecha visita a Brasil y después juega con Uruguay. Chile tendrá que asegurar la clasificación antes de esos partidos y así se le complica mucho".

Asprilla hace hincapié en que "Chile dejó unos puntos contra Venezuela y no puedes perdonar esos puntos, porque dónde los vas a recuperar… Es muy difícil. Tienes que ir Colombia o Paraguay, muy complicado. Lo mismo el empate ante Bolivia en Santiago. Será muy difícil que se recuperen esas unidades".

El ex delantero retira que "¡Chile no podía dejar pasar esos puntos! Lo tiene muy duro para clasificar al mundial. Pero son cinco los que tienen opciones, veremos qué pasa".