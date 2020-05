Fabián Orellana recuerda Toulon 2008 y alaba a Marcelo Bielsa: "El que nos guiaba era el mejor"

Uno de los torneos que más ha hecho vibrar a nuestro país ha sido el Esperanzas de Toulon. Ahí, la Selección Chilena hizo grandes campañas, donde destacan algunas como la de 2008 y que tuvo como protagonistas a jugadores como Gary Medel, Eduardo Vargas y Fabián Orellana.

Justamente este último recordó lo que fue aquella participación de la Roja, donde lograron un histórico segundo lugar, dejando en el camino al local Francia y la poderosa Costa de Marfil.

En conversación con el sitio oficial de la Selección Chilena, el histórico revivió lo que fue el tremendo debut en el torneo ante los locales. "Después de dar vuelta un resultado así, contra una gran selección como Francia, ir perdiendo y ganar 5-3, claro que nos dio más confianza. Además, porque el que nos guiaba era el mejor".

Junto a Marcelo Bielsa, Fabián Orellana fue uno de los jugadores más destacados de la Roja. De hecho, fue autor del gol del histórico triunfo ante Argentina. Foto: Archivo

Y el que estaba a cargo de ese equipo no era otro que Marcelo Bielsa, quien por esos años ya dejaba huella en el fútbol chileno. "Recuerdo muy bien esa preparación. Fue muy intensa porque Bielsa lo era. Al principio nos costaba un poco adaptarnos a los trabajos, pero poco a poco los íbamos entendiendo y ejecutando de mejor manera".

Pero Orellana no se detuvo ahí y llenó de elogios al Loco. "Creo que ese torneo marcó cómo trabajaba Bielsa; intensidad, juego colectivo y atacar cada vez que recuperábamos la pelota. En lo personal me ayudó mucho para crecer en lo futbolístico, soy un agradecido de haber coincidido con él, ya que me enseñó mucho, y de haber podido participar en ese torneo".

En aquel torneo, la Roja cayó en la final por la cuenta mínima ante Italia a solo 20 minutos del final. Para el Histórico, no está claro si merecían campeonar, pero sí sabe que fueron mejores.

"Italia fue más efectiva que nosotros en ese momento. Creo que nosotros jugábamos mejor. Además, por el grupo de compañeros que teníamos, claro que me hubiese gustado haber sido campeón, pero lamentablemente no pudo ser", sentenció.