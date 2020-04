Fabián Estay le cae a Marcelo Vega: "Hay que hacerse responsable de lo que se dice detrás de un micrófono"

La historia dirá que Fabián Estay fue parte de la última camada amplia de números 10 en la selección chilena. El mediocampista alternó con José Luis Sierra y Marcelo Vega en el proceso rumbo al Mundial de Francia 98, bajo el mando de Nelson Acosta.

En conversación con La RedGoleta de RedGol, el futbolista radicado en México recuerda que muy pocas veces pudo jugar con el Coto u otro volante ofensivo: "Me puso con él en una Copa América en 1999 que ganamos a Venezuela (3-0)".

"Podíamos jugar, en Católica empecé junto a Mario Lepe, fui de los primeros mixtos. Pero como jugábamos con tres (hombres) atrás y dos laterales volantes, se necesitaban dos en el medio y uno más suelto. Con el mismo Gordo (Marcelo) Vega lo podíamos hacer", advierte.

Pero fue el mismo Vega quien abrió la discusión cuando se puso por sobre los otros intérpretes de la posición. "Soy el mejor 10 en la historia del fútbol chileno, yo jugaba como (Diego) Maradona", dijo el Toby hace un par de semanas.

Pero Estay no está de acuerdo: "Cuando uno dice las cosas y se alaba a sí mismo, no creo que esté bien. Lo quiero mucho al Gordo, tuvo mucho talento, todavía debe jugar, es de los más talentosos que vi en mi carrera, pero ahí está la historia y lo tiene que decir la gente".

El ex campeón con Universidad Católica recuerda que "en el Mundial (Vega) no fue titular, era el Coto (Sierra) o yo. En las Eliminatorias jugó mucho. No era tan 10, era más un un 9 y medio. Más organizativos somos yo, el Coto, (Jorge) Valdivia".

En el desgranado, Estay establece una lista más extensa. "Está Chamaco (Francisco Valdés), el Mortero (Jorge) Aravena, el Coke (Jorge) Contreras, (Carlos) Reinoso que acá en México es el mejor extranjero de todos los tiempos. Sería injusto nombrar uno", asume.

Finalmente, zanjó la discusión. "El Gordo es así, hay que hacerse responsable detrás de un micrófono. Acá dicen que vituperio en boca propia no es bueno, pero el Gordo es así. De cualidades, eso sí, de los mejores", concluyó el ex Toluca y América.

