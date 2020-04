Fabián Estay: "Hice el corte de mangas porque había 80 mil chilenos gritando contra un chileno"

La historia de Chile rumbo al Mundial de Francia 1998 vivió una noche dorada el 6 de julio de 1996, cuando la Roja derrotó a Ecuador por 4-1 en el Estadio Nacional y sumó su primera victoria en las Eliminatorias Sudamericanas.

No solo por el debut y gran actuación del equipo que pasó a liderar Nelson Acosta luego de la salida de Xavier Azkargorta. Además quedó grabado un gesto de Fabián Estay al celebrar su gol: miró hacia el público e hizo un corte de mangas a la parcialidad.

A 26 años de la escena, Estay recordó su motivación en conversación con La RedGoleta de RedGol. "Hice el corte de mangas porque había 80 mil chilenos gritando en contra de un chileno", aseguró el ex mundialista nacional.

"Yo iba con mucho cariño y honor a la selección, pero en ese tiempo (Eduardo Guillermo) Bonvallet, que en paz descanse, les tiraba con todo a los jugadores de más trayectoria y había mucha mala onda conmigo", lamenta hoy el futbolista.

"Yo venía con muchas ganas desde México, era de los que estaba en el extranjero con Iván (Zamorano) y Marcelo (Vega). Ni había tocado la pelota y ya me estaban silbando", recuerda Estay sobre la velada en Ñuñoa.

"Entro por el Huevo (Esteban) Valencia, hago el gol y el corte de mangas. No me arrepiento, no es lo ideal, pero tuve la posibilidad de revertir esa situación con un gol. Ir a pifiar a un chileno que viene con la ilusión… fue muy traumático para mí", asume.

Los años no han borrado la historia del recuerdo, aunque Estay jugara un Mundial y hasta le anotara a brasil cuatro años después. "Celebré y todo lo demás, y me puse a llorar en la cancha, porque no sabía por qué tanta mala onda conmigo. Fue muy complejo", completa.