Fabián Estay ve a la distancia cómo la selección chilena se ha ido quedando en los laureles de la Generación Dorada y lamenta su segundo fracaso eliminatorio consecutivo, en especial porque él integró la Roja que volvió a una Copa del Mundo en 1998, luego de tres ediciones ausente.

"Nosotros fuimos a un Mundial después de 16 años y costó mucho trabajo, con un equipo que se perdió las eliminatorias para el 94. Después jugó la de 2002 y fue desastrosa. Luego hubo un cambio generacional muy rápido, pero vino lo de Venezuela, el Bautizazo y muchas cosas. Hasta que se encontró a Marcelo Bielsa, quien dio la estructura y el trabajo que necesitaba el equipo", recuerda el mediocampista nacional de vasta experiencia en México.

Por eso, cuando ve que el rosarino está sin trabajo, no piensa en otra cosa. "Me gustaría que contrataran a Bielsa, que pueda trabajar otra generación. Ya lo hizo, entendiendo que los jugadores venían de trabajar con Sulantay, pero Bielsa los pulió. Me gustaría un tipo como Bielsa, con esa dinámica, esa intensidad, ese recorrido, con personalidad, con carácter, que trabaje bien la parte física", sentencia el Fabi.

Y si el Loco dice que no, la idea de Estay es buscar "un proyecto similar al que llevó hasta ganar las Copas América, que no venga un técnico a decir que juega de tal manera. En cien años, sólo ganamos cuando jugamos así. Ojalá que todas las selecciones tengan la misma estructura, que de la Sub 15 a la Sub 23 se juegue de igual manera, para que los jugadores vayan aprendiendo", estima el analista televisivo.

"Chile se equivocó en la elección de los técnicos de la selección"



La experiencia que dejan las últimas eliminatorias para Qatar 2022 está clara para Fabián Estay. "Martín Lasarte llegó sin mayores blasones, ni experiencia en selecciones, y agarró a un Chile que venía complicado con Reinaldo Rueda. Pero el organigrama se equivoca al poner dos técnicos que no estaban de acuerdo con la estructura o el ADN de la Generación Dorada. Para mí se terminan equivocando en la elección de técnicos, al equipo le quitaron vértigo e intensidad", lamenta el mundialista.

En cuanto a los candidatos para dirigir a la selección, Estay no está muy convencido. "A (Ariel) Holan muchos lo candidatean, otros a (Sebastián) Beccacece, por ahí se habla de (Eduardo) Berizzo", enumera el ex mediocampista.

"Pero yo creo que no hay tanta prisa", advierte el Fabi. "Hay que pensar bien lo que se pretende y hacer un proyecto para todas las selecciones, que no perdamos la identidad del bicampeonato de América. El técnico tiene que tener ese ADN, como Bielsa o (Jorge) Sampaoli", grafica.

Hay más candidatos. "No sé si me gusta (Gustavo) Quinteros. Fue campeón con la Católica, luego le dio la estructura a Colo Colo y fue el mejor equipo, pese a que se fue quedando al final. Pero no nos vayamos con el técnico del momento", pide Estay.

Finalmente, se decanta por un nombre que le llena el gusto. "Se habla de Matías Almeyda, que trabaja muy bien y es del estilo de Bielsa, que con puros mexicanos acá fue campeón en Chivas. Ojalá se pudiera convencer a Almeyda", completa el ídolo del Toluca.