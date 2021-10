Con el triunfo de la selección chilena ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 volvieron las esperanzas en la Roja, algo que también fue marcado por buenas actuaciones dentro de la cancha por jugadores que son parte del denominado recambio.

Por lo mismo, el periodista Juan Cristóbal Guarello destaca la participación de jugadores que no son parte de la llamada "generación dorada" y que fueron un gran aporte a la hora de reemplazar a determinantes como Arturo Vidal o Charles Aránguiz.

"Hay cosas que se ven en la práctica y que no se habían visto en la cancha. Hay un tema de fondo que me parece que ayer algo empezó a cambiar. La gente que viene llegando a la selección o el recambio empezó hacer más protagonista, no todo fue Vidal o Alexis Sánchez, que fueron aporte pero no desequilibrantes ni las figuras de la cancha. Eso es muy importante, porque el día que no esté Vidal tenemos la posibilidad de ganar el partido. Está bien, Diego Valdés no juega al nivel de Aránguiz, pero que pueda suplirlo de manera correcta", destaca el periodista en radio ADN.

En ese sentido, el comentarista deportivo destaca el espacio que se han ido ganando en el equipo según ha ido avanzando la Eliminatoria y las necesidades del equipo, que es destacable dentro del proceso.

"Los goles los hicieron jugadores que vienen ascendiendo y que finalmente podamos hablar de una selección más homogénea, y no estar pensando siempre en la generación dorada que hizo un avance importante. Independiente si se clasifica o no, queda un camino largo, pero es importante para el futuro en general", finaliza.

