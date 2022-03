Luego de la eliminación de la selección chilena del Mundial de Qatar 2022, tras perder ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo por 2-0, vienen los análisis, y uno de los más apuntados ha sido el entrenador Martín Lasarte.

El charrúa tomó el equipo tras el patético escape de Reinaldo Rueda a Colombia, que también dejó sin Copa del Mundo, pero muchos criticaron al ex DT de Real Sociedad por su nivel.

Uno de los que siempre estuvo en contra del arribo del uruguayo es el periodista Cristián Caamaño, quien apunta directamente al estratega por el fracaso de la Roja.

"El nombre de Rueda no era discutible, lo que yo sí discutí en su momento es que Lasarte era un paso atrás con respecto a Rueda. Se podía discutir a Rueda por la forma de jugar, pero Lasarte no tenía ningún argumento para asumir la selección chilena, pero ninguno", dijo en ESPN.

"Lasarte era la segunda o tercera opción, pero llega para ser bombero, no para iniciar un proceso. Recordemos que nos demoramos 45 días para sacar a Rueda del país, otros 30 días para encontrar a un entrenador, y cuando ya quedaba un mes para jugar el partido, pero por suerte no se jugó en marzo, dijeron ‘muchachos, acá llegó la carpeta de Lasarte’, y Lasarte apareció en 24 horas, si no fue por la injerencia de un representante, cuesta creer cómo llegó la carpeta de Martín Lasarte a la ANFP", agregó.

Lo cierto es que ahora se le acaba el contrato a Lasarte y en la ANFP van a tener que pensar en otro estratega para el proceso del Mundial de 2026.