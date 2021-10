La selección chilena dio a conocer la formación para enfrentar a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 la cual en la previa tenía una gran incógnita con respecto al posible sustituto de Charles Aránguiz, quien debe cumplir sanción tras acumular amarillas ante Paraguay, partido en el que además fue expulsado.

Si bien durante la semana se manejaron los nombres de Marcelino Núñez y Tomás Alarcón, finalmente el elegido por Martín Lasarte fue Diego Valdés, de quien se espera pueda tener su primera gran presentación con la camiseta de la Roja. La decisión fue analizada por parte de Claudio Borghi.

"Me sorprendió muchísimo. Especulamos con muchos nombres durante la semana. No digo que Valdés no sea un jugador de selección, lo que pasa es que las veces que ha entrado no ha rendido como esperaba el técnico y nosotros", afirmó el entrenador durante la transmisión en TNT Sports.

"Se especuló con Marcelino Núñez, Tomás Alarcón. Nos sorprende. Tratemos de encontrar una explicación. ¿Irá a manejar el mediocampo? ¿Irá con Pulgar para dar la salida limpia que Chile pretende? Si es por los últimos partidos, no lo ha hecho bien", añadió el Bichi sobre el futbolista de Santos Laguna.

Sin embargo, Borghi le da el voto de confianza a Valdés en su titularidad con Chile. "Vamos a ver si hoy de acuerdo a lo que ve el profesor Lasarte y nosotros no, tiene una buena función. En caso de no funcionar, tiene alternativas. Pero se pierden minutos de oro para encontrar un funcionamiento sobre la marcha", puntualizó.