A fines de enero se vendrán dos importantes fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde la selección chilena enfrentará a su similar de Argentina en Calama, mientras que después tendrá que ir a enfrentar a Bolivia en La Paz.

Por lo mismo, en la llegada del refuerzo de Universidad de Chile, el boliviano José María Carrasco, quien también ha sido seleccionado de su país, se adelantó el duelo trascendental que se jugará en la altura, el que puede marcar el camino de ambas selecciones que tienen la mente puesta en el Mundial.

"Previamente tenemos un partido importante ante Venezuela, que si queremos tener aspiraciones hay que salir a buscar puntos. El partido con Chile será complicado, por el hecho que los dos países están en situaciones similares en la tabla de posiciones, pero más de eso no me he puesto a pensar, porque ahora me enfoco en la U", comentó Carrasco en su presentación.

En ese sentido el defensor analizó la oportunidad que tiene de consolidar su carrera en Universidad de Chile, algo que podría aportar mucho en sus próximas nominaciones.

"Creo que va a influir bastante, pero la realidad es que hoy solo pienso en la U, en hacer una gran pretemporada. Sé que haciendo bien las cosas en el club las puertas de la selección estarán abiertas. Viene haciendo un proceso bueno con Farías, donde la selección ha crecido bastante y está con posibilidad de pelear un cupo para el Mundial", finalizó.

