Ya son tres años que Nicolás García (o Nico Barber como se conoce en redes sociales) lleva cortándole el pelo a la gran mayoría de la selección chilena. Por lo mismo, en una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 aparece requerido para cumplir con los looks de los nominados por Martín Lasarte.

Al igual que los jugadores, el peluquero está incorporado a la burbuja sanitaria del equipo en un hotel del sector oriente de Santiago y es testigo de la intimidad de un camarín sentido por los últimos resultados, pero en el que los futbolistas aprovechan las sesiones para un minuto de reflexión personal, en medio de las dificultades.

"Sí, hace tiempo que trabajo con la mayoría de los de la selección. Es que yo tengo un grupo que me llama para que venga, pero casi siempre se cortan todos. Es un grupo que se comunica conmigo y los demás se suman. Guillermo Maripán, es mi amigo y me llama para que vaya con la Roja", cuenta en conversación con Redgol.

- ¿Estás dentro de la burbuja por el protocolo?

Sí y para ingresar tuvo que ser con PCR negativo. No es llegar y entrar. Estoy desde el viernes, entonces no puedo salir y tengo que mantenerme en el hotel.

- ¿Cuál es el corte que más te piden?

La gran mayoría solicita elcorte que se usa ahora, que es el degradé al cero. Obviamente esto va cambiando en relación a cada uno, porque después se dejan el pelo más corto arriba, otros se peinan para el lado, otros más desordenado. Unos, como el Erick (Pulgar), meten líneas a los lados. Otros son más tradicionales. Pero la mayoría es un degradé al cero, bien peladito y va creciendo hacia arriba.

- ¿Desde qué día se empiezan a cortar antes de un partido?

La gran mayoría fue ayer en la noche. Para esta jornada son los que les gusta el mismo día del partido, pero el fuerte es un día antes y yo empecé el viernes en la noche cortando.

- ¿Es un orgullo ver después sus cortes en la cancha?

La verdad es que sí, es lindo, porque obviamente soy hincha de la selección, soy futbolero. La primera vez que me tocó venir, no pude ocultar el hincha. Me costó con jugadores como Gary (Medel), Arturo (Vidal) o Alexis (Sánchez), pero hay que mantener la compostura. Ahora ya es un poco más normal, lo he ido normalizando, porque tuve la oportunidad de viajar con ellos a la Copa América de Brasil en 2019. Y estuve un mes con ellos. Es lindo y un orgullo para mi, para mi familia, estar luciendo mi trabajo. Vengo de una familia llena de peluqueros y es lindo, es una tradición en la familia, por lo que tener la oportunidad de que mi trabajo lo ocupen personas tan importantes, que se pueda ver en la tele, en el estadio, sabiendo que no todos se fijan, es un orgullo.

- ¿Hay un buen ambiente?

Sí. Todo bien, hay buen ambiente. No puedo hablar mucho de ese tema, pero están bien. Conmigo no hay problema, trato de respetar sus espacios. Cuando les estoy cortando el pelo conversamos y, la verdad, con los que hablamos son cosas nada que ver con fútbol.

- Es un momento de relajo...

Estamos aquí mismo, pero se pone música, se ríen un rato, eso es. Si bien a la gran mayoría los conozco hace tiempo, hay una confianza distinta.

- Uno que tiene un corte de pelo muy característico es Arturo Vidal. ¿Cómo se trabaja?

"Arturo es uno de los últimos en cortarse. Por la forma y el tipo de corte, tiene que estar recién hecho para que se vean bien las líneas, pero sé que me toca más tarde.

- ¿Algún personaje especial?

He tenido que cortarle a Gary, Alexis A Arturo varias veces. Entrenadores no, pero le corté a Bernardo Redín, el ayudante que tenía Reinaldo Rueda.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.