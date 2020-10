Martín Lasarte y la jineta de la Roja: "Que Alexis Sánchez sea capitán en un partido y Arturo Vidal en el otro"

Martín Lasarte ya palpita el debut de Uruguay y la selección chilena en el duelo de este jueves que enfrentará a ambos en el debut de las eliminatorias camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Roja visita a la Celeste y el DT charrúa conversó con La Redgoleta de RedGol.

Consultado por la ausencia de Gary Medel, Lasarte profundizó en el tema de la jineta: “no sabía que Charles (Aránguiz) no quiso ser capitán, pero me parece atinado. La capitanía debe ser algo elegido, pero también aceptado por el elegido. No es para cualquiera y es una gran responsabilidad, es más que llevar un brazalete y hablarle al árbitro. Juego un rol importante. Muy importante e inteligente de parte de Charles”, dijo Machete.

El ex entrenador de Universidad Católica y la U agregó que “para mí tiene que ser Arturo Vidal o Alexis Sánchez, no pondría otro. No los conozco tanto para saber su influencia, pero no habría pensado en otro”.

Y siguió complementando: “tiene que ser uno de los dos, yo los juntaría y les diría uno va ser el capitán y el otro subcapitán. Si son muy parecidos quizás ponerlo a uno en el primer partido y después cambiamos al otro. Lo del brazalete y el sorteo es relativo, lo importante es el líder real, pero no escapa de los dos”.

Y recordó cómo fue su experiencia sobre las jinetas de la UC y Universidad de Chile: “en la Católica estaba clarísimo que era Cristián Álvarez y cuando no jugaba fue Cristopher Toselli, que tenía don de mando y liderazgo. El Huaso es un verdadero capitán dentro y fuera”.

Sentencia: “en la U casi lo mismo, Pepe Rojas era el capitán y en algún partido Johnny Herrera, que siempre fue un capitán sin brazalete, porque ejercía con un liderazgo muy bueno, sano y positivo”.

La selección chilena visita a Uruguay este jueves 8 de octubre desde las 19:45 horas en el Estadio Centenario de Montevideo por la primera fecha de las clasificatorias. Arbitra el paraguayo Eber Aquino.