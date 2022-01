El ex meta de Universidad de Chile y la selección , Johnny Herrera , fue enfático en que al equipo le faltó una propuesta clara para enfrentar a la selección Argentina , donde apuntó la crítica al trabajo de Martín Lasarte , donde asegura que no es la forma en que los históricos sacaron grandes resultados que alegraron al país.

La derrota en Calama de la selección chilena ante la selección de Argentina dejó dolida a la hinchada nacional, quienes con el pasar de la noche sacaban explicaciones sobre lo que sucedió y analizaron el futuro de la Roja en las Eliminatorias Qatar 2022.

En ese sentido, Johnny Herrera, ex jugador y comentarista deportivo en TNT Sports, asegura que pese a todo lo que se vio, el partido se pierde por la falta de planificación y apunta sus dardos al trabajo realizado por Martín Lasarte.

"A Chile no le llegaron tanto, fueron dos remates de lejos y dos goles, Bravo no tuvo ningún mano a mano y a Cortés no le llegaron. Esto para mí es más responsabilidad del profesor Lasarte, te estás jugando la chance de ir al Mundial ante un equipo que está clasificado", comenzó explicando Herrera.

"Fueron arrestos individuales, sin idea colectiva. Eso lo recrimino. Para mí los jugadores en el campo eran equilibrados, pero Lautaro salía acompañado y Alexis solo, no hubo un trabajo. Entra Gabi Suazo, rinde Montecinos también. Pero solos, sin una idea colectiva, así es difícil ante un equipo que estaba completamente bien parado", detalló el comentarista deportivo.

En ese sentido, entrega un ejemplo, lo que pasó cuando Claudio Bravo estaba lesionado y no se apuró el cambio desde la banca, lo que generó el segundo gol de Argentina, el que Chile no se pudo sacar más de encima.

"Normalmente es una pelota que Bravo saca la de Di María, entiendo que le tiró el gemelo. Me encontré con unos niños que fueron peloteros y contaban que Claudio les dijo ‘anda a decirle al profe que me tiró el sóleo’. No reaccionó el técnico. Cuando el arquero se lesiona, el reserva debe estar con la pinta lista. Es preferible que entre uno frío a que siga uno lesionado. El arquero además juega medianamente frío", precisa el ex portero.

Para Herrera, lo que está pasando en estas Eliminatorias, tiene que ver con el cambio de esquema para una generación de juego que ganó todo, con otra forma de encarar los compromisos más difíciles.

"De la forma que fue exitosa esta generación fue de una sola, yendo a buscar los partidos. A Rueda le encargaron hacer un recambio completo, se lo encargaron, yo estuve ahí, hizo un trabajo sucio, ahí difiero en las críticas a él", terminó.

