Un jugador clave en la generación dorada de la selección chilena siempre fue Gonzalo Jara. Con más críticas que otros jugadores, siempre se las arregló para terminar jugando, independiente el técnico que estuviera a cargo de la Roja. Por lo mismo, ahora alejado de las nóminas, asegura que sigue confiando en el equipo por una clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Así lo comenta el jugador de Coquimbo Unido, quien en conversación con Redgol, destaca el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico de Martín Lasarte y todo el plantel de jugadores.

"Por ahí a mucha gente le puede gustar o no la forma, el sistema. Hace tiempo se viene hablando del recambio, que se viene dando, se dio, y no es fácil. No ha sido fácil para Uruguay, los que han tenido es Argentina con buenos resultados, porque tienen un abanico de jugadores y variantes que equipos como Chile no tenemos. Ante la calidad no se puede hacer mucho. Pero todavía se está haciendo bien y está la ventanita para clasificar", comenta Jara.

En ese sentido, quien era pieza fija en el fondo de la selección chilena hace algunos años, asegura que las variantes que han aparecido en la última línea son muchas, lo que da para pensar en un buen futuro.

"Donde más variantes y recambio hemos tenido es en la línea defensiva. Le ha tocado jugar en estas Clasificatorias al Guille (Maripán), Paulo (Díaz), que el otro día también jugó de lateral contra Argentina. Benjamín Kuscevic, uno que me encanta que es Valber Huerta, el mismo Seba Vegas que le ha tocado jugar no en su posición natural, pero seguimos teniendo una buena camada de jugadores. Además juegan en muy buenos equipos, en Europa, México, pero con mucho nombre y siendo titulares", precisa el defensor.

¿Antes no se daba eso?



El déficit que teníamos antes era en lo defensivo, sin tanto nombre, como en los momentos cuando me tocó estar. Pero creo que la selección va bien encaminada. Creo que es una crítica muy dura responsabilizar a los jugadores que vienen, donde no es fácil, porque después de lo que hizo la selección por tantos años, jugar Clasificatorias no es fácil tampoco. Así que obviamente no pierdo la esperanza, matemáticamente podemos lograr ir a un nuevo Mundial, así que espero que en marzo podamos obtener los puntos que se necesitan.

Más allá de que se logre el objetivo, es importante la suma de nombres para el futuro...



Si bien es cierto, a muchos jugadores les tomó de camino las convocatorias, armando un equipo que quizás antes Chile no necesitaba. Sabíamos todos los jugadores de memoria, por muchos años, por mucho tiempo, y eso para un entrenador era más fácil. Eso funcionaba a la perfección, cambiar uno o dos nombres. Muchas veces en clasificatorias, pero lo más difícil en el fútbol es mantener una base y con las nuevas caras de jugadores, ser entrenador de selección no es fácil. Es complicado, muchos vienen de lesiones, otros hay que ver en qué momento vienen en cada equipo, Chile ha sufrido un poco eso también.



¿En qué sentido?



Alexis y Arturo, por lo buenos jugadores que son, no han tenido la continuidad de otros años en sus clubes, que jugadores de la talla de ellos necesitan, pero lo suplen con la calidad que tienen. Pero no podemos criticar a una selección que viene con un recambio. Lo ha sufrido Uruguay con la salida de su entrenador en la mitad, pero Chile tiene más variedad de lo que pudo tener en años anteriores, también cantidad y calidad.

¿Se merece el broche de oro la generación?



Sin duda para un jugador ir a un Mundial es clave y es muy importante. Ahora la realidad es que así como muchos de nosotros ya nos estaban botando antes de. Hoy Alexis puede seguir jugando, Gary, el mismo Claudio en su posición, pueden jugar muchos años más en Clasificatorias. Después dependerá de cada uno. Siempre he dicho que al jugador hay que sacar el mayor provecho posible, sabiendo que tiene que seguir rindiendo al nivel que se juega, porque se juega con equipos de nivel y clasificatoria también es difícil.



¿Hasta cuándo se puede dar?



Uno como futbolista se va dando cuenta si tiene que dar un paso al costado o no. Pero creo que se pueden dar mucho más, hay que ser cuidadosos cuando se habla de que la generación dorada ya no está, porque tras el Mundial de Rusia no estaban echando a todos, porque no servíamos, pero lo han seguido demostrando que pueden seguir estando con nuevas generaciones.

