Rodolfo Moya se ilusiona con la Roja: “Se va a parar de igual a igual ante Uruguay y va a sacar un buen resultado”

Solo es cuestión de horas para que la selección chilena salga a la cancha del Centenario y enfrente a Uruguay por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura conversaron con el retirado futbolista Rodoldo Moya, quien fue parte de ese histórico empate de la Roja ante la Celeste (2007) en Montevideo, y evidenció su ilusión que se puede obtener un buen resultado.

“En las víspera del partido todos hablan de ese histórico empate, donde Chile por primera vez rescataba un punto ante Uruguay. Estoy muy contento que se recuerde ese empate. Pero para hoy ojalá que Chile tenga un buen resultado, es un partido muy difícil y más aún cuando el equipo no está completo. Pero hoy son once contra once, porque no va a estar esa presión del público”, partió comentando.

El delantero disputó los últimos 20 minutos en el empate 2-2 entre Uruguay y Chile el 2007. (FOTO: Archivo)

Al ser consultado sobre cómo es jugar en el Centenario, expresó que “antes de ingresar a la cancha con los uruguayos siempre te vas peleando. Ellos te empiezan a mostrar los zapatos, una arenga media agresiva y los chilenos sacan al indio. Pero el tema de jugar sin público le favorece a Chile. Es algo parecido que le sucede a Colo Colo, porque los equipos se le plantan de igual a igual”.

Y sobre los nuevos nombres que tiene el combinado nacional, mencionó que “Chile hace rato viene hablando del recambio y creo que hoy está la posibilidad de ver que existen buenos jugadores jóvenes que pueden aportar a la selección y pueden hacer grandes cosas, así inició la Generación Dorada. Es una buena oportunidad que demuestren que pueden ser titular en la Roja”.

Finalmente, volvió a evidenciar su optimismo y sentenció que “Chile se va a parar de igual a igual, creo que tenemos muchas ganas, hace rato las selecciones querían jugar, va a ser un bonito encuentro y creo que Chile va a sacar un buen resultado”.

Recordemos que el partido entre Uruguay y Chile está programado para este jueves a las 19:45 horas