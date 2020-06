Debut ante el equipo de Mirko Jozic: Horario y dónde ver Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987

1987 fue el año en que se realizó la Copa del Mundo Sub-20 en nuestro país, tiempo en que varias promesas dieron sus primeros pasos con la camiseta de la Roja y que podrás ver este fin de semana por las pantallas de CDF.

La señal deportiva de Turner se la seguirá jugando con transmisiones retros de diferentes torneos de la historia, yendo esta vez con un olvidado mundial juvenil del que apenas se tiene registro.

Fabián Estay, Luka Tudor, Javier Margas y Pedro 'Heidi' González son algunos de los que veremos con 18 y 19 años disputando de local este histórico campeonato, que además terminaría con los nacionales entre los 4 mejores.

La selección de Yugoslavia revolucionaría el futbol ese año de la mano de Mirko Jozic. En la historia quedará que este equipo fue campeón a cuatro años de la Guerra de los Balcanes.

Y en este debut, el rival será justamente los que se coronarían campeones. Yugoslavia, que además era dirigida por Mirko Jozic, DT que a la postre se convertiría en leyenda con Colo Colo en 1991, fue el primer equipo que se enfrento a la Roja.

Duelo en el Estadio Nacional y que se jugaría con cerca de 65.000 espectadores en las gradas. Jornada impresionante y que podrás revivir en el Canal del Futbol con los relatos de Claudio Palma y el comentario de Juvenal Olmos.

Día y hora: ¿Cuándo ver en vivo Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987 será transmitido este viernes 26 de junio desde las 20:15 y el sabado 27 de junio a las 18:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987 será transmitido por CDF Básico (viernes), CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Si buscas un link para ver online Chile vs Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF son señales que durante mayo y junio estarán liberadas para los usuarios.