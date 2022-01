Danilo Díaz lamentó la derrota de la selección chilena frente a Argentina por la decimoquinta fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El golpe para la Roja es duro y vuelve a enredarse, quedando virtualmente fuera de la próxima Copa del Mundo.

Tras el duelo, el periodista deportivo de larga trayectoria, analizó las claves del partido destacando la entrega de Ben Brereton y poniendo la pelota contra el piso: Chile debe empezar a pensar en el futuro y empezar desde abajo.

“La impotencia que marcó a Chile en el segundo tiempo, fue un equipo que, sacando el partido con Ecuador, que fue un partido infeliz y desgraciado porque te marcan de entrada, la expulsión de Vidal, la lesión de Alexis y Mena… Pero a Chile le ha costado mucho tener una línea de juego, una circulación de pelota que determine que el equipo va atacando, que no es lo mismo que avanzar. Chile avanza, pero le cuesta atacar”, Díaz en la transmisión de Radio ADN.

Danilo agregó que “Brereton apareció siempre en el segundo palo y fue un problema sin solución para Molina. En el balance Brereton fue el mejor y habrá cuestionamientos para Sánchez, pero a Alexis lo mandan a jugar muy atrás, enganchado como un volante. Tiene otro problema este equipo: que siempre intenta salir desde abajo y ahí Maripán le cuesta mucho”.

“Chile es un equipo gastado lamentablemente, porque no tiene mucho, entonces exige a sus jugadores hasta el final, hasta cuando más puedan, y hoy la exigencia sobre Charles Aránguiz, porque no hay otro mediocampista de ese nivel en nuestro medio, viniendo con 20’, hoy juega los 90’. Pero no era el Charles a que todos conocemos. Lo mismo Pulgar, que hoy tuvo uno de sus partidos bajos con la pelota. En la otra función Chile cumplió porque Argentina te llegó poco, en la primera te vacunó, en la segunda te vuelve a vacunar y en el segundo tiempo casi no remató al arco. El problema de Chile fue con el balón”, complementó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

De ahí en más la percepción de Danilo Díaz fue tajante: ante la inminente eliminación de la selección chilena, la Roja debe cambiar el chip y darle los estandartes a los jugadores más jóvenes, Brereton a la cabeza.

“Hay que pensar en lo que viene y no hay que tenerle miedo a las palabras: esto concluye. Es prácticamente imposible la clasificación, Yo creo que Chile está al borde de la eliminación porque de los nueve puntos que te quedan tiene que ir a Brasil. O sea, quedan seis. Y los demás van a sumar. A partir de ahora hay que terminar con dignidad, intentar el milagro, y empezar a pensar en serio qué se va a hacer”, manifestó el tenor antofagastino.

Danilo Díaz sentenció que “hay que empezar ya a asumir esto y habrá que pagar un costo político, es necesario hacer el cambio con los que vienen. Con Brereton como estandarte por su actitud, profesionalismo, capacidad y porque juega. Con Marcelino Núñez que hoy jugó sin ningún complejo el partido hasta que se agotó. Quizás mantener a Alexis que le queda, a Aránguiz que le queda, pero habrá que construir un equipo nuevo. Y no van a ser decisiones fáciles porque está la presencia de los representantes”.