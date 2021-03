Daniel González a la selección contra Bolivia: "Sorprendido, es una emoción y orgullo. Mi ídolo es Elías Figueroa"

Daniel González es la gran sorpresa de Martín Lasarte en la nómina de la selección chilena para el debut de Machete en la banca de la Roja, que enfrentará a Bolivia en duelo amistoso tras suspenderse los partidos de la doble fecha de las eliminatorias a Qatar 2022.

El defensa central de 19 años recién cumplidos y los registros de Santiago Wanderers, ya estuvo en el microciclo de Lasarte y ahora da el salto en grande como alternativa para sumar sus primeros minutos con la selección chilena adulta. Antes ya estuvo en la sub 17 y sub 20 y es llamado a ser el nuevo Elías Figueroa.

“Sorprendido por la nominación al partido amistoso. Una emoción y orgullo tremendo ser nominado y representar al país, hay muchos jugadores de peso pesado. A aprender de esto, sacar lo mejor”, dijo González a Radio ADN.

Agregó que “fue una emoción haber estado considerado en el microciclo y ahora me llaman para el amistoso. Queda seguir trabajando con una motivación más para mejorar día a día”.

Respecto a su espejo, el porteño manifestó que “mi ídolo es Elías Figueroa, pero hoy hay muy buenos jugadores en el puesto, y trato de rescatar las cosas positivas de cada jugador que veo. Nunca se me ha dado la oportunidad de conversar con él, pero en Chile y en el mundo es muy conocido. Desde que empecé a jugar fútbol me encantó la posición de central, él es de los mejores y me identifiqué con él por lo que hizo en el club”.

Sentencia que “el jugador de fútbol siempre aprender cosas, mi fuerte es la velocidad, el juego aéreo y posicionamiento en el campo, pero siempre hay cosas que mejorar como mi perfil izquierdo, hablar más dentro de la cancha. Es un proceso, soy joven y hay que quemar etapas para adquirir más cosas buenas que me conviertan en mejor jugador”.

