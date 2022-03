Ben Brereton está sufriendo sudor y lágrimas para poder estar con la selección chilena en la última jornada de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, su entrenador en Blackburn Rovers, Tony Mowbray, está empecinado en hacer de su camino un calvario.

El artillero del Championship sufrió una recaída en su recuperación en las últimas horas, lo que no mermó su ánimo de seguir batallando para poder sumarse a La Roja. Pero, lamentablemente, otra piedra apareció en su camino.

El estratega de los Rovers rompió todos los códigos en rueda de prensa y mandó al frente a Big Ben, presionándolo públicamente y exigiéndole ponerse firme y pararse en seco ante el equipo de todos.

"Ben tiene la cabeza jodida. He tenido muchas charlas con él y le he dicho que si no está en forma, si siente alguna molestia, debería decírselo”, lanzó el deté, empujando al delantero a plantarse ante Chile.

En esa línea Mowbray se tomó el atrevimiento de explicar qué debe hacer Ben en la dobe fecha de Eliminatorias. “Hay muy pocas posibilidades de que juegue contra Brasil. Si juega contra Uruguay, dependerá de si obtienen un resultado contra Brasil. Si no es necesario que juegue, estará en el avión de regreso a casa”.

“No pasará dos partidos con ellos (selección chilena), hay muy, muy pocas posibilidades, si es que hay alguna, de que juegue contra Brasil", insistió el entrenador de 58 años.

Como si fuera poco, el estratega de los Rovers lanzó la billetera sobre la mesa y le recordó a Brereton Díaz quién es el elenco que le paga el sueldo.

“Su lealtad tiene que estar con el club de fútbol que paga su salario”, lanzó sin tapujos el director técnico.

Tras sus durísimos dichos, Tony Mowbray intentó matizar asegurando que Ben “ha pasado un tiempo fantástico con su país, y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda, y no me gustaría que hiciera eso”.

¿Qué debe hacer Ben Brereton, Redgoleros?