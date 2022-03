La temporada ha arrancado de la mejor manera para Cristopher Toselli, quien se marchó a Central Córdoba para una nueva experiencia en el extranjero luego de retomar la regularidad en Palestino, un paso que de momento tiene un balance muy positivo pues las actuaciones han sido destacadas.

El guardameta hizo un pequeño repaso de una decisión importante tomada a sus 33 años. "Era un lindo desafío, una linda apuesta, salir de mi zona de cónfort y tener otra oportunidad en el extranjero. Con el apoyo familiar es todo más fácil. Fue muy importante que quisiera contar conmigo", afirmó a Deportes en Agricultura.

Yo sabía que era una oportunidad que no sabía si me iba a volver a pasar. Espero que sea el comienzo de algo importante. "Con el tiempo he dejado de pensar en el futuro porque te genera ansiedad. Si bien uno se genera objetivos y metas, lo importante es que el foco esté en tu presente y así me he mantenido en estos últimos años en general. Que no se hable mucho de mí me genera tranquilidad de hacer mis cosas sin el ruido de afuera", añadió.

Pese a su buena actualidad, el ex de Universidad Católica no tenía altas expectativas de ser incluido en la nómina de la selección chilena para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. "No esperaba un llamado, creo que para ser considerado hay que mantener una regularidad importante", indicó.

Toselli afirma que el pórtico de la Roja con Claudio Bravo, Brayan Cortés, Sebastián Pérez y Zacarías López está en buenas manos. "Los arqueros que están en selección están bien llamados. Zacarías López es joven y se puede ir nutriendo de los de más experiencia como Claudio Bravo", sentenció.