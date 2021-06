Cristián Traverso está en Santiago del Estero como flamante comentarista de TyC Sports: "Chile tiene armas para pelearle a Argentina"

Cristián Traverso dejó muy buenos recuerdos en Universidad de Chile donde llegó para reemplazar a Rogelio Delgado en 1995 y después de dos grandes temporadas se fue a Boca Juniors para ser parte del histórico proceso de Carlos Bianchi.

El Tigre hoy es comentarista de TyC Sports donde gracias a su visión frontal se ha gando la preferencia de los televidentes, por eso, está en Santiago del Estero, esperando el Argentina - Chile y desde donde contesta el llamado de Redgol.

Sobre el encuentro y la importantísima baja que tiene La Roja, Traverso asegura que "si bien Arturo Vidal no deja de ser importante, de eso se trata un equipo, quizás si hoy no jugaba bien, no estaríamos hablando de eso. Chile tiene armas para pelearle a Argentina y lo ha demostrado así que es una baja importante sin dudas, que beneficia a uno y perjudica a otro, pero en el fútbol nada está escrito y es el famoso once contra once y a pelearla".

Cristián Traverso posa en el imponente estadio de Santiago del Estero

El ex defensor asegura que el partido de Argentina ante Chile es garantía de buen juego por la calidad de los jugadores de cada selección.

"Con respecto al partido, desear que sea uno bueno, y pienso que lo va a ser porque ambas selecciones tienen jugadores de mucha experiencia en Europa, en la selección, y eso es un plus, sabes que tienes garantizada la calidad del encuentro, obviamente, todo va a generar alrededor de Messi una tensión para Chile, pero se necesita de todos, no sólo de el 10 para funcione", explica.

El campeón del mundo con Boca lamenta eso sí, que no haya público en las gradas debido a la pandemia del coronavirus.

"Sin dudas hubiese estado bueno en este maravilloso estadio, para un partido con Chile con todo lo que significa en los últimos años, con gente, hubiera sido hermoso, pero es lo que hay", comenta resignado.

Su nueva carrera de comentarista

Le preguntamos derechamente a Cristián Traverso qué era más fácil, si jugar al futbol o comentar en televisión.

"Sin dudas jugar al fútbol es más fácil que estar en la pantalla, pero le pongo pasión y valor a todo y me gusta lo que estoy haciendo, soy un agradecido de TyC Sports que me abrió las puertas en el tema de los medios y de a poquito aprendo, trato de mirar mucho, de analizar, me gusta ver el fútbol y trato de ver si le puedo llegara a la gente de una forma más normal, tal como uno, sin tantas complicaciones y más simple", responde.

Cristián Traverso fue campeón con Universidad de Chile en 1995 (Prensa U de Chile)

Sobre su estadía en Santiago del Estero, el Tigre confiesa que "para mi, es la primera cobertura, es especial, estoy viviendo algo que el normalmente el jugador no ve. Es el trabajo que hacen los cámara, los productores, de toda la gente que está detrás y me gusta".

En esa misma línea cuenta que "la gente en Santiago del Estero nos ha recibido bien, son extraordinarios, aunque ver ese estadio imponente sin público va a ser raro, va a estar bueno para los que estamos ahí porque vamos a ver y escuchar las instrucciones de los entrenadores, lo que dicen los jugadores, las órdenes, los acomodamientos que cuando está la gente desde la televisión no se ve".