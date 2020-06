Cristian Traverso agradece a la gente de Universidad de Chile: “Me enseñaron a jugar en un grande”

A pesar de que solo estuvo dos temporadas en Universidad de Chile, Cristian Traverso inscribió su nombre en el club e incluso levantó el título de Primera División de 1995.

En conversación con radio ADN detalló lo importante que fue el equipo estudiantil, pues fue su primera experiencia internacional, además de ser también su primer título en el fútbol profesional.

“Yo llegué a un club armado que ya había salido campeón el 94. No arrancó de buena manera el 95, a mitad de año llegó Leo Rodríguez y se dio un nuevo aire. Se dio un final de campeonato muy lindo, salimos campeones, fue mi primer campeonato y mi primera experiencia fuera del país. Llegué con 22 años de Argentinos Juniors a un club grande. Soy muy agradecido de la gente de la U, porque me enseñó cómo jugar en un grande”, mencionó el Tigre.

Cristian Traverso compartió camarín con Marcelo Salas, Sergio Vargas, Leo Rodríguez, entre otros destacados ídolos del club.

Sumado a ello, Traverso se forjó un nombre propio en Boca Juniors, pues fue campeón de liga en 1998, 1999, 2000, sumó dos Copas Libertadores (2000 y 2001), una Copa Intercontinental (2000) y la Copa Sudamericana (2004). Por lo mismo, es voz autorizada para hablar del posible fichaje de Mauricio Isla al equipo xeneize.

“No lo he seguido últimamente a Isla, pero él tiene la característica para Boca. Un jugador que se mantiene tanto tiempo en Europa y es partícipe de los mejores momentos de los últimos años de la Selección de Chile, algo dice. Boca no es fácil, es un club que te consume día a día, todo lo que genera Boca es impresionante. Hay que ganar hasta en el entrenamiento, no es un lugar fácil de venir, va a tener que demostrar si es que llega”, expresó.

Mauricio isla es jugador libre y tiene dos opciones: Boca Juniors y Universidad de Chile. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, tuvo palabras para cómo va a funcionar la industria del fútbol con la pandemia del coronavirus y fue categórico: “el fútbol se va a ver muy afectada, va a ser muy difícil volver a ser lo que era antes. El fútbol va a tener que reinventarse y considerar si los contratos que se pagaban antes van a tener el mismo nivel o si se tendrán que bajar”, sentenció.