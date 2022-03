La Roja se juega el todo o nada ante Brasil en las Eliminatorias a Qatar 2022 y ahora fue el periodista Cristián Caamaño quien sacó la voz en Deportes en Agricultura para pedirle a Lasarte y sus jugadores que "hay que salir a ganar y no se puede permitir en algún momento no arriesgar".

Cristián Caamaño aleona a la selección chilena para conseguir una histórica victoria ante Brasil: "El empate no te asegura nada"

+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

Cada vez queda menos para que la selección chilena juegue el penúltimo partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 visitando a Brasil en el estadio Maracaná, donde han sido varios los que han sacado la voz para arengar al Equipo de Todos a ir por una verdadera hazaña.

La Roja se jugará la vida y luchará ante la Verdeamarelha y ante la historia para conseguir un triunfo que les permita seguir soñando con la opción de estar en la próxima cita mundialista para definir todo ante Uruguay en el último partido, y bajo ese contexto fue Cristián Caamaño quien sacó la voz.

El periodista deportivo habló en Deportes en Agricultura y para partir su análisis recordó duelos pasados. “Aquí hay una situación, yo entiendo el optimismo de Lasarte, en cierto modo, por las dos presentaciones que hizo Chile ante Brasil".

"En ninguna de las dos Brasil superó ampliamente a Chile, fue más efectivo, ganó ambos 1-0 y en algunos momentos Chile logró controlar a Brasil aunque nunca lo superó, sí quizás el primer tiempo en el estadio Monumental a ratos quizás lo sobrepasó", continuó explicando Caamaño.

Después, el también rostro de ESPN se refirió a lo que será el partido ante el cuadro que dirige Tite y confesó que "yo no iría a buscar el empate, el punto no te da seguridad de nada tomando en cuenta lo que pueda ocurrir en Montevideo (entre Uruguay y Perú)".

Por eso, aleona a Chile y le advierte a los jugadores que "acá hay que salir a ganar y no se puede permitir en algún momento no arriesgar. Me da la sensación de que a Lasarte siempre le faltó eso, esa sensación de riesgo en momentos clave y hay una serie de partidos donde faltó ese correr el riesgo".

"Ojalá que hoy no sea ese partido con el freno de mano, sino que el equipo sea capaz de dar ese plus en algún momento del partido cuando sienta que se puede dar", complementa.

Y para cerrar explica que "hay momentos, como dice Lasarte, que en frente hay un rival, pero si el partido se da ante un rival que está relajado, que no quiere arriesgar de más, yo creo que Chile tiene que ir a buscar en algún momento ese botín preciado, porque insisto que el punto, si Uruguay le gana a Perú, no sirve absolutamente de nada”.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo, vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio nacional, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.