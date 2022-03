El ex mundialista de Francia 98 Marcelo Vega comentó que está ilusionado por lo que pueden hacer los jugadores, a pesar de que no le ha gustado el trabajo de Martín Lasarte en la banca de la Selección Chilena.

La Selección Chilena está con la soga al cuello en estas eliminatorias, pues marcha en el sexto lugar de la tabla, fuera de la zona de clasificación a Qatar. Y para peor, debe rematar contra Brasil y Uruguay en este proceso, un escenario bastante complejo.

La primera parada es hoy contra el Scratch en Río de Janeiro, donde desde las 20.30 horas buscará el golpe para soñar con Qatar. Y en los jugadores está la mayor esperanza, como dice Marcelo Vega en conversación con Redgol.

"Espero que ganemos, pero con un empate me quedo conforme. No es tan fácil. Apelo más a los jugadores que al técnico, lo he dicho siempre, porque ha quedado en deuda. No digo que sea mal técnico, pero dirigir selecciones es totalmente diferente. No tuvo la experiencia suficiente para llamar a los jugadores ideales, hacer los cambios ideales, armar un equipo ideal", manifestó Vega.

Por eso agregó que confía en "el talento de estos jugadores, que en momentos malos demuestran que se pueden lograr cosas. Ellos no tienen miedo a los desafíos. Aránguiz, Medel, Isla, Gary, Bravo y Vargas son importantes, más los que van a acompañarlos. Le ganan a la adversidad, no tienen nerviosismo, al contrario, cuando más lleno está el estadio es cuando surgen estos jugadores".

Tiene claro que "solamente si vamos al Mundial llegaremos sufriendo. Aunque ha sido mala eliminatoria para todos, en cuanto a juego, resultados, Nosotros no le ganamos a Venezuela, Bolivia, Ecuador, no sacamos resultado con Colombia de local. Pero Uruguay tuvo que sacar a su técnico, Paraguay no le gana a nadie. Puedes clasificar con menos puntos".

Finalmente el mundialista de Francia 98 señala que "siempre confío en que hacemos la gracia, el empate es bueno contra un invicto. Además se despiden antes del Mundial. Para nosotros jugar contra eso, con que Neymar y Marquinhos no llegan en buen momento, aunque cambia cuando se juntan entre ellos y disfrutan más el fútbol. Hay que buscar el repechaje. Hay una ilusión en estos jugadores".