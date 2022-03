Mientras muchas selecciones continúan buscando una plaza para el Mundial de Qatar, la FIFA dio a conocer este martes cómo se hará el sorteo para la cita mundialista que se jugará desde el 21 de noviembre en tierras asiáticas por segunda vez en la historias.

El próximo viernes 1 de abril, desde las 13 horas de Chile, se efectuará en Doha la ceremonia que por primera vez no tendrá el nombre de todos los clasificados. Esto debido a que por la pandemia los tiempos se retrasaron, lo que llevó a que el nombre de tres clasificados por repechaje estará en duda.

Europa tendrá 13 representantes, África 5, Sudamérica 4 (y un repechaje), Asia 4 (y un repechaje), Concacaf 3 (y un repechaje) y Oceanía tendrá un repechaje disponible. A estos hay que sumarles al país anfitrión: 32 en total.

Ya están clasificados 15 países: Qatar (organizador), Francia (último campeón), Argentina, Brasil, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Serbia, Irán y Corea del Sur. Aún restan 17 cupos por definir en los próximos días.

La metodología será con cuatro bombos, con ocho países cada uno. El ranking FIFA que se actualizará el 21 de marzo determinará a los cabezas de serie, que serían Qatar (organizador), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España e Italia o Portugal, si es que clasifica alguno de los dos. Los anfitriones ya tienen confirmado su lugar en la zona A.

En el bombo 4 estarán las incógnitas. Ahí estarán los que entren por repechaje internacional (Asia vs. Conmebol y Concacaf vs. Oceanía), más uno de los tres pendientes de UEFA por la guerra (Escocia o Ucrania vs. Gales o Austria). Estos tres lugares se determinarán en junio.

Como siempre, los representantes de la misma confederación se mantendrán separados en los distintos grupos, a excepción de los de la UEFA que tiene a 13 selecciones por lo que en cinco grupos habrán dos europeos.

Si bien el sorteo final determinará la fase de grupos, el calendario definitivo de partidos en sus sedes y horarios se conocerá una vez que se haya asignado un estadio y un horario a los encuentros de cada una de las jornadas.