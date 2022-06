La selección chilena ya está en Corea del Sur para preparar el primer desafío de la gira amistosa por Asia. La Roja se enfrentará este lunes a la selección surcoreana en lo que será el inicio de la era de Eduardo Berizzo, quien fue presentado oficialmente a inicios de esta semana.

La gira será fundamental para que el Toto comience a mover las piezas e implemente sus ideas en la selección nacional. Así lo ve Cristián Basaure, exfutbolista y periodista deportivo, quien mostró confianza en el inicio del nuevo proceso y llamó a enfocarse en el planteamiento de Berizzo más que en un resultado.

"Hay que sacarle el foco a quien está al frente y ver a la selección chilena: qué presentación va a hacer, cómo va a jugar, cómo serán los sistemas de juego de Berizzo, si jugará con línea de cuatro... La gira está pensada en eso y en ese sentido creo que hay un buen ambiente. Cuando arranca un proceso nuevo, también se renuevan las energías", comentó el exfutbolista en RedGol en La Clave.

"Por los que irradían los jugadores, hay una intención de renovar justamente lo malo que pasó anteriormente, de poner lo mejor de sí para un nuevo proceso. Es muy importante lo que dice Paulo Díaz, de que hayan nuevas caras y para eso se tienen que ver futbolistas, se tienen que nominar jugadores y dar la oportunidad para ver nuevas caras", continuó.

"Habrán partidos que se perderán, donde no se jugará bien, pero la idea es que se pueda construir un proceso nuevo y con buenas energías. Está todo bien ahora, pero si se pierden los dos primeros partidos, no empecemos con 'qué mala la elección, no tenía que ser Berrizo, tenía que ser Quinteros u otro técnico'. Hay que tratar de ser cautos en el análisis. Eso no quiere decir no criticar, pero analizar el juego, otras cosas que no sean solamente el resultado final", finalizó.