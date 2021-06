Cristián Basaure aprueba la línea de tres de Martín Lasarte y analiza las claves de Chile contra Bolivia

La selección chilena enfrenta a Bolivia este martes desde las 21:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. La Roja llega al partido con el empate conseguido en Argentina contra la Albiceleste y debe ratificarse como local.

En la previa del duelo, Martín Lasarte probó lcambio de esquema y todo indica que Machete alineará con línea de tres en defensa, dando la titularidad a Francisco Sierralta, Gary Medel y Guillermo Maripán. Cristián Basaure analizó las claves del partido en RedGol en La Clave.

“Contra Bolivia está la opción que Chile pueda confirmar el empate en Argentina y quedarse con los tres puntos. Hay que jugarlo y será difícil, no se puede decir que será fácil en eliminatorias. Por más que el rival no haya tenido un buen rendimiento viene de ganar a Venezuela y no lo puedes mirar sobre el hombro”, dijo Basa.

Agregó que “hace poco Lasarte nos dijo explícitamente que no es uno de sus sistemas predilectos, que de mitad de cancha hacia arriba es más flexible, pero que la línea de cuatro en defensa para él era casi innegociable. Sin embargo siempre se puede cambiar. Para el partido contra Argentina hablábamos que Tomás Alarcón y Luis Jiménez iban a ser titulares y jugó Galdames y Meneses”.

“Yo creo que Lasarte juega con estas cosas, sí las entrenó y hay registro de eso. Quizás para algún momento del partido, entendiendo que si Bolivia mete un delantero más puede ser. Si Bolivia juega con dos atacantes, bienvenida la línea de tres, porque fijas a Maripán y Sierralta con esos dos y liberas a Medel. Que los laterales sean dos extremos más. Mena e isla le pueden dar la amplitud y profundidad, pero para eso hay que generar los movimientos adecuados. Abrir la defensa de Bolivia y que aparezcan espacios por dentro para Vargas, Alexis o Meneses”, añade.

Sobre el ataque de los altiplánicos consideró que “hay que tener ojo con Marcelo Moreno Martins. Quizás Medel va a ser este hombre libre, pensando en que por momento vas a necesitar sólo dos para defender si Moreno Martins juega solo. Dejas a Maripán y Sierralta; y Medel puede adelantarse a puestos del mediocampo, esto tratando de interpretar lo de Lasarte. Y si te meten otro delantero ya tienes tres contra dos y me olvido”.

Por último tuvo espacio para buscar fórmulas de ataque, especialmente en caso que Bolivia venga a arroparse atrás para cerrarle los espacios a la Roja.

“Necesitas paciencia y movimientos rápidos que no sean predecibles, que Sánchez y Vargas generen movimientos hacia adentro para liberar las bandas para los laterales, o al revés. Son movimientos fáciles desde la teoría, pero Chile necesitará eso o se transformará en un equipo predecible. Creo que este equipo tiene ese oficio”, expuso.

Sentencia que “no me gusta avizorar resultados, pero creo que Chile lo va a ganar, no sé si con holgura, pero tengo fe en la experiencia y jerarquía de esta generación”.

