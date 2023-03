La selección chilena enfrentó a Paraguay y con remontada para un 3-2 que significa el primer triunfo de Eduardo Berizzo en la dirección técnica de la Roja. En RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera y Cristián Basaure lamentaron dos incidentes puntuales en la organización, pero destacan en paralelo los shows de Pablito Pesadilla y los imitadores de Wisin y Yandel y Bon Jovi.

“En lo organizativo las cosas se pudieron hacer mejor, por detalles, porque tampoco fue nada escandaloso. Pero por ejemplo, el homenaje a los futbolistas que se retiraron y fueron parte de la generación dorada fue pichanga. No se vio bonito y pudo tener otra altura”, dijo Rod.

Agrega: “y luego el enredo, lamentable, con el minuto de silencio a la carabinera fallecida y a la capitana de la selección de hockey. Se confundió el árbitro, dio el pitazo inicial y el clarinete de Carabineros estaba muy confundido y eso ensució el momento que merecía otro protocolo”.

Por su parte, Basa manifestó que “hace mucho tiempo no me tocaba ir a un partido de la selección chilena como hincha y lo disfruté a concho. Comparto, porque tengo una sensación encontrada por ir como hincha porque siempre tenía que ir a trabajar. Y esto de tener a DJ Pablito Pesadilla, extraordinario como prendió a la gente. El ingreso fue muy tranquilo. En ese sentido la organización me gustó como experiencia, salvo estos dos puntos que tocas.

Es que en el entretiempo la gente comenzó a bajar de sus asientos, pero la música de Pablito Pesadilla prendió al Monumental como el mejor momento bailable de un matrimonio.

“Estaba con un amigo que es productor de eventos. Y le pregunté de quién es la responsabilidad cuando el carabinero empieza el minuto de silencio y el partido comienza. No es del árbitro, sino que quien está afuera que le da la indicación de comenzar el juego. Es un problema de comunicación”, complementó el táctico de RedGol.

Cristián Basaure sentecia: “y sobre los futbolistas incluso sentí una diferencia en la presentación, un énfasis muy importante en Matías (Fernández) y Jorge (Valdivia), y en el Gato Silva y Pepe Rojas como que los nombraron una vez y pasaron inadvertidos. Pudo ser mejor, seguro, pero dedito para arriba”.