Coto Sierra se sincera: "Nunca me consideré ni siquiera cerca de la selección chilena"

José Luis Sierra fue uno de los nombres del medio local que más fuerte sonaron para asumir la banca de la selección chilena tras la partida de Reinaldo Rueda a Colombia, sin embargo, el escogido por la ANFP para guiar el proceso rumbo al Mundial de Qtar 2022 fue Martín Lasarte.

Palestino se transformó en uno de los mejores equipos de la segunda rueda del Torneo Nacional tras el arribo del Coto, lo que le valió al estratega ser considerado por muchos como la opción idónea para La Roja.

Hoy a poco menos de un mes de que la entidad rectora del balompié chileno se decantara por Lasarte, Coto Sierra se sinceró en diálogo con El Mercurio, asegurando que siempre supo que la opción de comandar a Chile no se haría realidad.

"No, nunca me consideré siquiera cerca. Mi energía y mi foco siempre fue Palestino. Uno sabe cómo es el tema, cuando es un rumor y no hay contacto formal no pasa de eso", comentó Sierra.

El estratega de los árabes añadió: "siempre tuve claro que no iba a pasar lo de la selección (chilena)".

La ANFP se decantó por Lasarte para comandar a La Roja.

Eso sí, José Luis Sierra se mostró sorprendido y agradecido por el apoyo y halagos que recibió de otros entranadores mientras su nombre sonaba para asumir La Roja:

"Me siento orgulloso de que tanta gente opinara. No tengo que gustarle a todo el mundo, eso no va a pasar, pero me llenó de orgullo escuchar a colegas que compiten conmigo hablar bien de uno, que no tendría porqué decirlo. A eso le doy un mayor valor", reveló el Coto.

En torno a la elección de Martín Lasarte como director técnico de Chile, Sierra agregó: "es un buen nombre. Tengo muy buena impresión de él en todos los aspectos, deportivos y personales".

Por último, y en cuanto a los jugadores y las metas de la selección chilena, el estratega de Palestino se mostró optimista:

"La selección tiene la base que salió dos veces campeón, y esos jugadores siguen teniendo una importancia enorme. Será muy difícil que no dependa de ellos, ojalá puedan mantener el nivel que han tenido todos estos años", cerró.