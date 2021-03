Lasarte y egos en la Roja: "La selección está por sobre cualquier situación personal. Si juegas bien importa poco si eres más o menos amigo"

Martín Lasarte ya trabaja de cara a los duelos de la selección chilena contra Paraguay y Ecuador por las eliminatorias a Qatar 2022 en lo que será su debut con la Roja por primera vez al mando de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y compañía en el representativo nacional.

Sobre la guerra de egos de los referentes de la Roja y los problemas puntuales que hubo entre Vidal y Bravo, Machete fue tajante y no tiene dudas que en Juan Pinto Durán cualquier problema de convivencia quedó en el pasado.

“Acá lo importante es el cariño y la responsabilidad profesional por la camiseta que defienden. Los objetivos de la selección chilena están por sobre cualquier situación personal. Si mientras juegas está todo bien, importa poco si eres más o menos amigo. En la Real Sociedad un jugador dijo algo que estaba bueno: mientras jugamos somos hermanos. Es así. Una vez que termina cada cual se va para a su casa, pero dentro del campo defiendo lo mío y lo tuyo”, dijo Lasarte en Radio ADN.

Respecto a su llegada y el trabajo anterior apunta que “no hay que resetear, eso sería como que todo lo anterior no valió y no es eso, sí darle una nueva impronta. Yo soy de los que les gusta competir, ganar y vivir la semana con alegría transmitiéndole sensaciones buenas a la gente. Eso se lo tengo que transmitir a los jugadores”, expuso.

Agrega que “yo tendría que estar muy equivocado, y estoy seguro que no lo estoy, si no pensara que el grupo de jugadores que más cosas ha conseguido, hoy realmente están picados por conseguir algo. Eso es fundamentalmente clasificar al Mundial, y hay otras cosas como la Copa América. Por encima de todo este grupo quiere como objetivo ese punto. Si es así como lo imagino, las cosas no serán fáciles, pero será un buen camino”.

Por último aclaró que por ahora no tiene contemplado una posible postergación de los duelos clasificatorios contra Paraguay y Ecuador, debido al alegato de los clubes europeos que no están muy contentos con la obligación de prestar a sus jugadores para que viajen a Sudamérica.

“Yo sé el rumor, pero nadie me ha planteado nada. Sólo es algo que se comenta, pero no tengo más información”, sentenció el nuevo DT de la selección chilena.