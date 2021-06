Desde la Roja confirman castigo a Vidal y Medel: "Van a ser multados por este acto de indisciplina"

La bomba explotó este domingo, porque la calma de la selección chilena tras el triunfo ante Bolivia en la Copa América se rompió, debido a que la Conmebol inició un sumario sanitario en contra de la Roja.

Los jugadores Arturo Vidal y Gary Medel hicieron ingresar a un peluquero al hotel de concentración, situación que confirma la ANFP, mediante el gerente de comunicaciones Gianfranco Dazzarola, quien además niega que se hayan ocasionado otro tipo de actos.

"Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero, que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol", dijo el personero.

"Se trata de un peluquero que le cortó el pelo a Medel y a Vidal, que venía con PCR negativo, y pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores", agregó.

Vidal será castigado - AgenciaUno

Luego, Dazzarola fue claro en desmentir los rumores que hablaban de otros problemas mayores, y reparó en que Arturo Vidal y Gary Medel serán castigados por su accionar.

"Ese es el único acto de indisciplina, el resto, no sé de dónde lo han sacado, no sé su fuente, no sé su origen, hoy hay entrenamiento con normalidad, Lasarte va a la conferencia de prensa, si le tienen que hacer preguntas, háganselas todas, va Bravo e Isla a la conferencia de prensa. La situación aquí es esa, los jugadores van a ser multados por este acto de indisciplina que pone en riesgo o puso en riesgo a toda la delegación, pero insisto, el peluquero venía con PCR negativo", cerró.

Con este ambiente la Roja se prepara para jugar este lunes contra Uruguay, desde las 17:00 horas