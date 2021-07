El día en que Neymar ninguneó sin asco a Gary Medel: "No sé quién es"

La selección chilena sale a la cancha a romper la historia este viernes, porque se mide con Brasil por el paso a las semifinales de la Copa América, y quiere eliminar el Scratch por primera vez en una serie de eliminación directa.

Uno de los cruces que se dará en Río de Janeiro tiene como protagonistas a Neymar y Gary Medel, quienes tuvieron un fuerte encontrón el pasado 29 de marzo de 2015 en Londres, en un empate sin goles en un duelo amistoso.

Aquella jornada el Pitbull le dio un pisotón a Ney, que reaccionó como Héctor Noguera en el campo de juego, es decir, actuó de lo lindo en el césped del Emirates, y luego se fue en picada contra el defensor nacional.

"Lo que pasó hoy no debería llamarse fútbol. No es el nombre correcto, lo que pasó hoy fue la UFC (Ultimate Fighting Championship)", dijo un enojado 10 brasileño.

"Creo que la dureza de ambos equipos es parte de la rivalidad, pero dentro de la cancha no puedo hacer nada, no me puedo poner a pelear con un rival. Hay un árbitro para castigar ese tipo de acciones", agregó.

Por último, se fue encima de Medel, a quien ninguneó de lo lindo, debido a que dijo que no lo conocía.

"No conozco a Medel, no sé quién es. Si dice que es teatro, a partir de ahí no voy a decir nada más. Sólo que fue un partido duro", indicó.

Este viernes se vuelven a topar, y el Pitbull otra vez irá con todo contra Neymar para defender la camiseta de Chile.