El padre de la Generación Dorada, Marcelo Bielsa, se encuentra cesante desde su despido del Leeds, a fines de febrero. Mientras la selección chilena no sabe cuál será su futuro, autoridades del fútbol de Bolivia y Colombia fueron por el rosarino para liderar el camino al Mundial de 2026.

"Cocodrilo que se duerme, es cartera", dice el conocido refrán que bien podría atribuirse a lo que pasa por estos días en la dirigencia del fútbol chileno, que además de quedar fuera del Mundial de Qatar vive el más absoluto derrumbe de su precaria planificación.

Así se desprende de la situación actual, en la que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, viajó al sorteo de la próxima Copa del Mundo, que se desarrollará en Doha este viernes; mientras no está claro cuál será el futuro de la Roja y menos su nuevo entrenador.

De momento, el dirigente dijo que al seleccionador Martín Lasarte le quedaban diez días de contrato antes de definir su futuro. Y ayer circuló la información de que se está preparando un interinato al mando de Patricio Ormazábal, entrenador de la selección Sub 20.

Pero al margen de la rumorología, la sensación es de que hay muy poco de planificación, al punto que Chile se está dando vueltas mientras sus rivales del continente, igualmente eliminados del próximo mundial, ya le están dando la vuelta a la tuerca.

Bolivia y Colombia van por Marcelo Bielsa



El ciclo de Marcelo Bielsa al mando de la selección chilena de 2007 a 2011 marcó a fuego a la llamada Generación Dorada, y también a los hinchas de la Roja. Por eso, el rosarino es el candidato popular para liderar el próximo proceso mundialista de Chile.

El Loco quedó cesante después de su despido del Leeds de Inglaterra a fines de febrero, pero de Chile nadie lo llamó. A diferencia de otras selecciones que compiten con la Roja y quedaron fuera de Qatar 2022, como Bolivia y Colombia.

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, aseguró la semana pasada que el entrenador argentino es su prioridad. "No voy a negarlo, estamos en contacto. No hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo", explicó el dirigente.

Después del fracaso de César Farías con la escuadra verde, la intención con Bielsa tiene carácter fundacional. "Queremos darle todo el apoyo, sabemos que Bolivia tiene mucho talento y no está lejos que participemos de un Mundial", agregó Costa.

Al igual que Chile, Colombia quedó eliminado del Mundial este martes, después de la victoria de Perú sobre Paraguay. Pero ya había acercamientos con el entorno de Bielsa ante la urgencia de encontrar un reemplazo para Reinaldo Rueda.

En ese sentido, la idea de los colombianos es que el rosarino tome el control de todas las categorías de la selección cafetera (Sub 17 y Sub 20) y permita renovar un plantel que, pese al lucimiento a nivel internacional de clubes, no dio el ancho en la selección mayor.

"Si me das a elegir, te diría Marcelo Bielsa y (Sebastián) Beccacece, que tienen propuestas ofensivas en sus equipos, de intensidad, de ganas de ir a buscar a los rivales, y eso sacará mejor provecho de nuestros jugadores, que rinden en Europa y no en Colombia", reflexionó el ídolo Iván René Valenciano.

Cabe señalar que Colombia ya quiso contratar a Marcelo Bielsa en el pasado. En 2007, la dirigencia que encabezaba Andrés Bedoya se acercó al rosarino, pero el técnico ya estaba comprometido con la ANFP presidida por Harold Mayne-Nicholls.

El Loco se hizo cargo de la Roja en agosto de 2007 y consiguió el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010, cita en la que alcanzó octavos de final con el combinado chileno.