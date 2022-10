La selección chilena Sub 20 comenzó de gran manera su participación en los Juegos Sudamericanos 2022 de Paraguay, donde venció a su similar de Argentina por 1-0, lo que los llena de ilusión para lo que viene.

El equipo defensor de la medalla de oro pegó fuerte en la primera fecha del grupo, donde tuvo una particularidad que se ha transformado en polémica.

Todo, por una situación con la camiseta de la Roja, que fue denunciada por Coke Hevia en el programa Pauta de Juego de radio Pauta, donde apunta a un desorden de la ANFP con el grupo que está sacando la cara por el país.

"La selección chilena que representa a la Federación en los Suramericanos, jugó con un parche en su insignia en vez de llevar la del Team Chile. El Coch dio hace meses instrucciones de uso de esta. Mientras en la anfp se van comilona y siguen en campaña, los condoros se multiplican", comentó en sus redes sociales el periodista.

Algo que también comentó en el programa donde expandió la información, asegurando que en Paraguay están tratando de ajustar la camiseta al protocolo, pensando en el duelo del jueves ante Ecuador.

"Me comuniqué con gente del Comité Olímpico que hace meses dieron el instructivo de insignias, donde no puede andar cada Federación con las de ellos. Los únicos que no los pescaron fueron los de la ANFP. En este momento están tratando de arreglar pegando un parche encima. ¿Por qué no hacen la pega? Son indecentes", finaliza.