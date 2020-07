Claudio Bravo y su amor por la selección chilena: "Es un cúmulo de sentimientos"

El 11 de julio es un día especial para Claudio Bravo, puesto que cumple 16 años defendiendo a la selección chilena, y desde Inglaterra conversó con el sitio oficial de La Roja respecto a ese emotivo momento.

“Fue cumplir un sueño que me costó mucho alcanzar. Sin embargo, la mejor conclusión de ese día fue que debía trabajar el doble para poder mantenerme por muchos años en el lugar que siempre soñé estar. Del partido no recuerdo mucho, quizás sólo la jugada del gol. Pero me quedé con la enorme felicidad por poder representar a mi país”, cuenta el histórico capitán.