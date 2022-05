Una mañana movida se ha visto en redes sociales, cuando Gary Medel le respondió por sus redes al sociólogo Patricio Navia, quien le aseguró que no sabía los impuestos que va tener que pagar en España, si decide quedarse a vivir allá. Algo que el Pitbull no aguanto: "¿Millonario? Se dice trabajador".

En plena discusión recibió el apoyo de Claudio Bravo, quien respaldó los años de trabajo y sacrificios de Medel, además de los jugadores que hacen carrera fuera del país, por lo que han tenido que pasar para conseguir objetivos en la vida junto a sus familias.

Eso sí, la discusión tomó otro color, luego de que varios usuarios de Twitter decidieran meter la cola en la conversación, aunque no con la mejor de las intenciones.

"Todos queremos dar una mejor calidad de vida a nuestras familias. Tienes la suerte de poder elegir en qué continente vivir , lo único que se te pide es que como influencias mucha gente dejes de hablar de otra cosa que no sea deporte. @C1audioBravo tu también", escribió @xrcurico.

Algo que el capitán de la selección chilena no dejó pasar, donde se apuntaba a la vida de Medel, pero también a su persona.

"¿Suerte? No creo mucho en la suerte, si creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr. Desde los 8 años que trabajo en busca de ese algo. Que para ti es suerte. Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla. Gran día para ti", lanzó Bravo, quien escribió sin guantes.

Pero no fue el único, porque también le tiraron encima las colaboraciones que hacen con sus seguidores, cuando de alguna forma ayudan a otras personas.

"Si no ayudas no me vengas a hablar de conciencia social entonces. Me carga la gente con sus discursos sociales, pero tacaños en sus aportes. Q sigan aportando camisetas autografiadas, que se las regala la marca", le tiró al ángulo @Justiceandpace.

Pero como siempre, el meta del Real Betis estuvo bien ubicado: "Mira me vas a tener que comer bien los huevos. Te doy a elegir. ¿El derecho o izquierdo primero?", fue el mensaje de respuesta con dos fotografías de ayudas sociales que ha realizado junto a su familia.

En ellas se destaca el aporte de cuatro casas a gente que lo perdió todo en un megaincendio, además de la donación de una noria para que la gente de Viluco pueda tener agua.

Revisa las publicaciones con las que replicó Claudio Bravo: