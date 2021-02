Claudio Bravo es el primero para Lasarte: "Tiene una responsabilidad extra y no creo que le pese"

Este domingo el uruguayo Martín Lasarte fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección chilena, en reemplazo de Reinaldo Rueda.

Tras su firma con la ANFP, el técnico dijo sentirse contento con su vuelta al país: "Tengo la fortuna de haber trabajado en este medio, en dos equipos distintos y períodos consecutivos me ha dado información acabada desde el Presidente hasta la cultura, la historia y cómo se siente el fútbol en Chile".

Sobre sus objetivos en el equipo nacional, señaló: "Todos tenemos claros que el objetivo primero es clasificar a Qatar 2022. Hay uno segundo escondido, una renovación, pero el primero es clasificar al Mundial, es lo que todos queremos, es nuestro sueño".

En cuanto a los líderes de la selección, comentó: "A Claudio Bravo lo tuve a mis órdenes pero no significa que tenga un rol distinto. Claudio ha participado de esa generación, tiene una responsabilidad extra, pero no creo que les pese, lo harán a gusto, tendrá esa ‘obligación’. Lo conozco y sé que lo hará. Lo ha hecho otras veces. Quizás esté más cercano a él y dictar pautas para que esté cerca de los jóvenes".

También se refirió al desarrollo del fútbol joven en el país: "Es una vieja discusión, estando en Católica y la U, referente al fútbol joven en Chile. Ya pasaron un par de temporadas y noto, veo y percibo un crecimiento. No sé si por qué lo que se hizo tuvo sus frutos, porque no es un día para otro, pero hay una serie de jóvenes que llaman a la puerta. Pero nombrar a uno ahora sería no nombrar a otros, pero realmente creo que hay. Ojalá no me equivoque y tenga buen ojo para elegirlos. No hay que quemarlos, hay que apoyarlos, más en la exposición que significa la selección".

Lasarte aseguró que no hará distinciones entre jóvenes y veteranos en su selección: "Todos aquellos futbolistas que podamos utilizar, lo vamos a hacer. Si están en forma, son seleccionables o para mejorar la parte deportiva, lo haremos".

Pero, indicó que los jugadores seleccionados siempre variarán: "Por decir algo, a veces tienes 15 o 20 futbolistas compitiendo regularmente afuera y en otros menos porque hay una transferencia, lesionados, fuera de forma. Hoy es un momento de esos, pero lo más importante es, una vez que empezamos a recorrer el camino, apoyar a los futbolistas para que tengan continuidad, minutos, eso irá en beneficio de la selección".

Finalmente, negó haber hablado con Reinaldo Rueda anteriormente: "No hablé con Rueda, sí me mandó un mensaje de felicitación, tuvimos un vínculo el año pasado por unas charlas de entrenadores en Uruguay y, muy generoso, nos aportó su experiencia. No tengo mucho más para decir".