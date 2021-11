Claudio Bravo y la clave de la Roja para regresar a la vida en las eliminatorias: "El seguir creyendo, si no ganábamos estos tres partidos quedábamos fuera"

La selección chilena está de vuelta en zona de clasificación por un cupo al próximo Mundial tras el importante triunfo por 0-1 contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. El capitán de la Roja, Claudio Bravo, habló en rueda de prensa terminado el partido válido por la fecha 13 de las eliminatorias a Qatar 2022.

“Nos queda mucho por disputar, aún no conseguimos nada. Sólo doblegamos a un rival duro como Paraguay en su casa, pero no hemos logrado nada. Tenemos que ser conscientes más que nunca que ahora es cuando más debemos apretar, cuando los detalles juegan en contra o a favor. Necesitamos de todo el mundo, de los jóvenes, de los que entran todo el partido, de los que empujan para ganar una oportunidad. Eso es lo más valioso”, dijo de entrada el arquero.

Bravo complementa: “¿qué mejoramos? El creer. El sentir que somos una selección plenamente vigente, que hace mucho tiempo intentamos hacer las cosas de la mejor manera, intentando dejar el nombre de Chile en lo más alto donde nos toque. Lo hemos demostrado en estos partidos. Cuando no tuvimos resultados nos faltó creer más en nosotros. Ahora retomamos ese rumbo y ahora más que nunca no lo debemos dejar escapar”.

Respecto al duelo, el arquero nacional manifestó que “tuvimos el dominio del balón y quizás lo extraviamos en la parte final. No nos presionaron nunca, nosotros sí salimos a buscar el resultado, los apretamos, no estaban cómodos y todos los saques de puerta eran balones de 70 metros. Nosotros salíamos de atrás, con los centrales, laterales, mediocentro, llegar por fuera y por el medio. Nos vamos con una satisfacción tremenda por haber sacado un resultado positivo en un estadio muy complicado”.

Claudio Bravo sentenció que “la clave es el trabajo, la esencia que hemos tenido en estos partidos. En Santiago el apoyo de la gente también fue importante, que en un calentamiento ya estaban con nosotros genera cosas positivas. Es importante lo que sentimos. Eso beneficia de cara a los partidos complicados. De local casi quedamos fuera, si no sacábamos los resultados quedábamos fuera. Lo mismo hoy si no sacábamos el triunfo. Por eso hicimos el partido que hicimos. Presionamos a un Paraguay duro de local y eso habla bien del grupo, del trabajo que realizamos con el cuerpo técnico. Es la sensación de creer, no vamos a bajar los brazos hasta último minuto”.

Ahora la Roja debe regresar al país y comenzar la preparación para el duelo como local contra Ecuador, otra final, este martes 16 de noviembre, desde las 21:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.