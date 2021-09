La tormentosa partida de Reinaldo Rueda de la selección chilena a principios de año vuelve sobre la mesa a horas de que la Roja se enfrente con Colombia en Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Rueda estará al mando del equipo cafetero, que cambió por Chile en medio del camino a la próxima Copa del Mundo, una decisión controvertida que Claudio Borghi critica duramente, en la antesala del choque de ambas selecciones.

Consultado sobre la sensación de los chilenos al enfrentar al ex seleccionador, el Bichi aseguró en diálogo con Redgol, que "acá hay un entrenador que estuvo durante un tiempo, no se fue de la forma más adecuada posible, así que yo creo que no hay nada en especial".

Luego profundizó sobre el particular: "Yo lo que entendí es que Rueda se iba de vacaciones. Lo dijo la Federación, no lo dijo él. Y creo que fue poco franco para decir hasta acá llego, aquí me voy. Dar una conferencia de prensa: echamos, renuncié, ya no vamos más, me separé".

Según el ex entrenador de Colo Colo y la Roja, "la forma no fue la adecuada porque además estaba hablando con otra selección (Colombia) mientras nosotros creíamos, o yo creía, que estaba contratado por la Federación".

Rueda abandonó oficialmente a la Roja en enero, y un mes más tarde se determinó que el uruguayo Martín Lasarte sería el hombre que encabece la campaña de la selección chilena con el objetivo de volver a una Copa del Mundo.

"Rueda solucionó bastante bien el tema Bravo-Vidal"



Pero no todo son críticas para Reinaldo Rueda. A ojos de Claudio Borghi, el actual seleccionador colombiano tuvo un buen manejo de la crisis producida por el quiebre entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, pilares de la Generación Dorada.

"Quizás enganchó más con Vidal, también porque hubo un problema con Bravo que no fue hecho por el técnico y que lo solucionó bastante bien. Quizás ese apoyo con Vidal significó tenerlo cerca, porque sabía que era un jugador muy importante", valoró el Bichi.

De la misma manera, no quiso pasar por alto los inconvenientes de Triple R. "Rueda estuvo en tres periodos dirigenciales y eso es poco frecuente. Que se cambie el entrenador en el proceso de un presidente es bastante normal. Que se cambien tres presidentes en un proceso de un entrenador es atípico. Además hay que sumarle la pandemia", subrayó Borghi.

Pablo Milad dijo que en los últimos duelos de Rueda no vio "esa chispa de ganar" en el camarín. Pero Borghi asegura que ese aspecto no es pura responsabilidad del entrenador colombiano.

"Esto de que estén sin chispa no es culpa sólo del entrenador. El jugador también tiene responsabilidades de no estar con chispa. Nosotros atribuimos todos los problemas al entrenador, pero hay jugadores grandes y de experiencia. Estar sin chispa es estar sin ganas y si estás sin ganas, mejor no vengas a la selección", concluyó el argentino.

