Christiane Endler valora lo hecho por Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio: "En general, hicimos un buen campeonato"

La selección chilena femenina se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer por la cuenta mínima ante Japón. La Roja puso fin a su primera aventura en la cita deportiva y saca cuentas alegres pese a no lograr ningún triunfo.

Así lo destacó Christiane Endler, quien tras el encuentro habló en conferencia de prensa y analizó el choque con las locales. "Es un equipo con mucha movilidad, desde sus puntas y medios. Nos causaron un desorden en el primer tiempo, no fuimos capaces de sostener el balón y jugar. En el segundo nos ordenamos, tuvimos más la pelota, pero eso no basta para hacer goles. Hay que crear más oportunidades, nos faltó en el torneo buscar el arco rival. Si bien los rivales eran fuertes, de gran nivel y que te impiden llevar el ritmo, creo que se pudo hacer mejor".

Para la arquera y capitana de la selección chilena, lo más importante fue demostrar que son capaces de pelear contra las potencias del mundo. "Estoy orgullosa de lo que hicieron mis compañeras, se entregaron al máximo hasta el final. Intentamos dar vuelta el resultado, no lo logramos, pero en general hicimos un buen campeonato".

Endler valoró el aporte de Chile en los Juegos Olímpicos para el fútbol femenino. Foto: Getty Images

Endler también abordó el polémico gol no cobrado, asegurando que "si fue un error, fue muy fortuito porque para nosotras es difícil llegar al arco rival y tener una oportunidad tan clara. Las que estaban cerca dijeron que era gol, una imagen que vi se ve gol claro. No sirve de nada reclamar ahora, no fuimos capaces de marcar otro gol y eso te puede condicionar un partido. Espero que no se hayan equivocado, pero si lo fue, nos perjudicaron. Nada que hacer".

Por otro lado, la capitana aplaudió el ánimo de los hinchas, que pese a los horarios se las arreglaron para estar presentes con el plantel. "Agradecemos a los que nos apoyaron. Sabemos que no eran horarios fáciles y aún así estuvieron. Intentamos hacer lo mejor posible, luchamos, queríamos más pero no se pudo. Habrá que seguir trabajando para mejorar en el futuro".

Dando vuelta la página, Endler ahora espera que el fútbol chileno se ponga las pilas para potenciar la actividad. "Es importante que se trabaje a nivel de clubes y ligas, que se dé más apoyo y los clubes se involucren en el fútbol femenino para desarrollarlo desde temprana edad. Necesitamos formación y cantidad de jugadoras para tener competencia entre nosotras y representar de mejor manera al país".

"A excepción de unos pocos clubes, la mayoría no le da la importancia necesaria al fútbol femenino. Necesitamos profesionalizar la liga allá y también que haya más jugadoras en el extranjero. Este es recién el inicio de algo importante para el fútbol femenino chileno, cerramos un ciclo, pero hay que pensar en lo que viene y abrirle las puertas a las niñas para jugar como nosotras lo hemos hecho hasta ahora", cerró.