Esta noche la selección chilena pondrá fin a su año deportivo con el último amistoso de la gira por Estados Unidos. Desde las 00:00 horas, la Roja se mide con El Salvador en busca de un triunfo para cerrar la temporada.

Martín Lasarte convocó un equipo joven y plagado de nuevas figuras para iniciar la esperada renovación del plantel. Y tras el empate 2-2 ante México se sacaron cuentas alegres, pero todavía resta una última prueba antes de los balances.

El Salvador reconoció la cancha del estadio Banc of California y desde ahí el técnico Hugo Pérez adelantó lo que será el encuentro de esta noche. "Esperamos que mañana (hoy) podamos competir bien contra Chile. Todos estamos listos", señaló de entrada.

Para el técnico de los centroamericanos, la Roja es un elenco más que llamativo. "Es un equipo agresivo, técnico, con buen fútbol, que presiona bastante. Me gustó, los vi contra México y tiene jugadores interesantes".

Pero más allá de lo que pueda pasar en la cancha, el gran llamado de Pérez es a aprovechar la oportunidad para mejorar. "Cuando uno se enfrenta a selecciones de ese calibre es positivo sacar lo que nos puede ayudar y más con lo que nos espera en enero (eliminatorias)".

Desafía a la Roja

El Salvador tiene un duro camino en enero en la recta final de las eliminatorias a Qatar 2022 en la Concacaf. Es por ello que ante Chile buscarán encontrar respuestas a los problemas que han presentado en la recta final que llevan hasta ahora.

"Los amistosos, que para mí son para competir, tienes que aprovecharlos. No me preocupa que el jugador juegue en la liga, es normal, es su habitat, pero me interesa que salga a competir con selecciones mejores que nosotros o no se puede crecer", recalcó el DT.

Finalmente hizo un llamado a los hinchas de su país. "Esperamos que puedan venir, que respondan y nos vengan a apoyar. La selección siempre o en la mayoría es una que, mientras yo esté, representa no solo a los de El Salvador sino a los que están en todo el mundo".

