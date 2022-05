La selección chilena tiene una vía hacia el Mundial de Qatar 2022 pues en caso de prosperar su demanda en contra de Byron Castillo y la presunta situación irregular con su documentación ecuatoriana, que de darse de la manera en que se espera puede depositar al equipo nacional en el grupo A del torneo.

Pero la Roja, aparte de la incertidumbre de la situación, tiene una tremenda desventaja y es que no tiene entrenador tras la salida de Martín Lasarte. Se podría argumentar que contractualmente sería la opción más viable, pero sin embargo puede haber varios impedimentos para que eso suceda.

El estratega uruguayo ha manifestado querer tomarse un tiempo tras el paso en falso, además que algunas declaraciones ha dejado ver que no se le hizo manejar el camarín, algo a lo que se sumaron las palabras de Gary Medel en las que criticó algunas acciones del técnico que cerró las Eliminatorias Sudamericanas.

"No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos. Y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos. Jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta", afirmó a Espn.

Entre tanto, el torneo que sí tiene confirmado Chile es la Copa Kirin este mes de junio y no se tiene claro quién llevará las riendas del equipo. Pase lo que pase debe acelerar marchas para tener un entrenador bien sea para Qatar 2022 o para comenzar con buen pie el ciclo pensando en 2026.