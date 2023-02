La Selección Chilena Sub 16 se encuentra disputando el Torneo de Desarrollo de la UEFA, en donde tendrá su segunda presentación en la competición ante República Checa, luego de haber tenido un muy mal debut.

¿Cuándo juega La Roja sub 16 ante República Checa por el Torneo de Desarrollo de la UEFA?

La selección chilena sub 16 juega ante República Checa este jueves 23 de febrero a las 06:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o por Streaming a la selección chilena sub 16?

El partido de la Roja sub 16 ante República Checa será transmitido por la vía del streaming en Chile, a través de la app Pluto TV en el canal 391 de Chilevisión Deportes.

Goleada ante Rumania

El fútbol chileno no pasa por un buen momento a nivel de selecciones, en donde no se pudo clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y los resultados con Eduardo Berizzo han sido malos. La Sub 20 no tuvo mayor fortuna al quedar eliminada en primera ronda del último Sudamericano de Colombia. Para peor, La Roja Femenina tampoco pudo conseguir los pasajes al Mundial 2023.

Todo este ambiente, ha generado una justificada desconfianza en lo que se está haciendo en Quilín, por lo que la derrota por 8-0 de La Roja Sub 16 ante Rumania fue otro golpe en un contexto negativo, a pesar de que es un torneo amistoso y son jóvenes que inician en el fútbol.

La selección dirigida por Ariel Leporati formó en su primer partido con Cristóbal Piña; Bruno Torres, Matías Moya, Benjamín Pérez, Fernando Inostroza, Yastin Cuevas, Joaquín Meneses, Vicente Aros, Mario Sandoval, Taizo Bahamondez e Ian Alegría, aunque en vista del muy mal resultado, podría haber algunos cambios para ahora enfrentarse a República Checa en el Torneo de Desarrollo de la UEFA.