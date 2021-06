¡Las notas del Tobi Vega! Ben Brereton el mejor de Chile y tirón de orejas a Arturo Vidal: "No puede reaccionar así"

La selección chilena consiguió un importante triunfo por la cuenta mínima ante Bolivia en la Copa América de Brasil. La Roja se impuso por 1-0 con gol de Ben Brereton y sumó sus primeros tres puntos en un partido díficil.

El equipo de Martín Lasarte logró la ventaja tempranamente, pero no logró afirmarse en la cancha para ir por más. Algo que por poco se paga caro, tal y como lo reconoció Eduardo Vargas tras el encuentro. No obstante, la victoria deja un buen sabor en los hinchas.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Vega analizó lo ocurrido en la cancha con los jugadores nacional. El Tobi entregó sus tradicionales notas, con varias sorpresas y un tremendo tirón de orejas a Arturo Vidal tras su polémica salida de la cancha.

Ben Brereton fue la gran figura de Chile ante Bolivia para Vega. Foto: ANFP

Para el ex futbolista, lo mejores en la cancha fueron Claudio Bravo, Eugenio Mena, Gary Medel y Eduardo Vargas. Pero sin duda alguna, el que se llevó todos los aplausos por su rendimiento fue el chileno-inglés Brereton.

Revisa las notas del Tobi tras el Chile - Bolivia:

Claudio Bravo: "Sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo. 6.2".

Foto: TNT Sports

Eugenio Mena: "Bien el primer y segundo tiempo, tuvo un gol de cabeza que quizás no es lo de él pero se trabajan. Barre bien, llega bien, sale bien. ¿Ahora nos acordamos de Beausejour? No, pese a ser extraordinario. Rueda, si estás escuchando, eres un burro. Aquí tienes a uno de los mejores jugadores y no lo llamabas. 6.4".

Foto: TNT Sports

Gary Medel: "Ayuda mucho a Maripán, sale jugando… Todo lo que no hace Maripán, lo hace bien Medel. No teniendo buen porte, cabecea igual. Tiene para rato jugando afuera. Anticipa la jugada y eso a Maripán le cuesta mucho. 6.5".

Foto: TNT Sports

Eduardo Vargas: "Con Bolivia en eliminatorias no lo tendrían que haber sacado. Con Argentina bien y hoy bien, en lo físico. Hoy jugó muy bien a la hora de marcar, retroceder, el pase, eso de ir al espacio. 6.6".

Foto: TNT Sports

Ben Brereton: "Ayuda mucho en la marca, hizo el gol, tuvo dos ocasiones y encaró, que es lo que uno quiere. Para debutar lo hizo bien. Le falta un poco de zurda, pero tomas buenas decisiones a la hora de salir jugando. 7.0"

Foto: TNT Sports

Tirón de orejas a Arturo Vidal

El único que se llevó el bonus track de Vega fue Arturo Vidal. El king se retiro de la cancha en el minuto 69' después de una evidente baja en su ritmo, algo que no le gustó para nada y que lo hizo salir muy molesto.

Ante esto, el Tobi le hizo un llamado de atención, asegurando que "más allá de estar enfermo y no jugar en cuatro meses, va por esto la nota (salida). No es bueno para los compañeros, no corresponde. Lasarte sabe lo que está haciendo, está mal".

Foto: TNT Sports

Pero no solo eso, ya que también le pidió tener ojo con el ejemplo que da. "Se iba a ir al camarín y se sienta solo. Eres un líder, un referente, el mejor por lejos, le quedan años más y no puedes reaccionar así. No sé si en el Inter lo hace, con Rueda no lo hacía. No es necesario en este momento y más para los jóvenes que se sienten o deben comentar. No es bueno, aunque no tiene que ver con el rendimiento".

Eso sí, Vega enfatizó que "para mí, sin el rendimiento que acostumbra, no debería haber salido. Por lo que significa. Nota 3.0".