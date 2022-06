Eduardo Berizzo comenzó su andar como nuevo entrenador de la selección chilena, un paso que arranca de manera complicada pues cayó 2-0 ante Corea del Sur en su estreno, un marcador que se repitió frente a la también mundialista Túnez en el primer encuentro correspondiente a la Copa Kirín.

Sin embargo, tras el compromiso, el foco de su conferencia de prensa se fue a lo que sucederá en muy pocas horas con el inminente fallo de FIFA ante la denuncia encabezada por Chile ante Ecuador por el caso de Byron Castillo, quien habría jugado las Eliminatorias Sudamericanas con documentos falsificados.

Un periodista japonés le informó de una posible resolución en favor de la Roja, que podría meterse en el Mundial de Qatar 2022, algo que el técnico tomó con calma. "No tenemos información sobre la veracidad de esa noticia", indicó quien fuera asistente en la era de Marcelo Bielsa.

Para el Toto, es un tema que maneja con cautela y simplemente aguarda por lo que pueda suceder este viernes. "No sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello. Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo", puntualizó.

Más allá de eso, también habló del compromiso. "El partido cambia entre el primer y segundo tiempo. En el primero no tuvimos frescura para presionar correctamente, no estuvimos bien físicamente por el esfuerzo del otro día. En el segundo tiempo mejoramos, con más orden, con presión más ajustadas, conseguimos ocasiones y no las concretamos. En el resultado siempre queremos evitar salir derrotados, pero estamos buscando el inicio del proceso y que haya rotación".

Berizzo da una valoración positiva de lo hecho hasta el momento en tierras asiáticas. "Para mí fue muy importante encabezar esta gira, por el aprendizaje sobre ellos, es un contacto que valoro y todo el mundo está en observación, todo el mundo que vino aquí pelea por un espacio, podemos sacar conclusiones muy importantes de los tres partidos que estamos jugando", manifestó.